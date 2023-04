Valmadrera: una serata d’incontro tra associazioni, parrocchia e comune

Al via un percorso formativo per i volontari delle associazioni di Valmadrera

Norme e regolamenti a cui attenersi e le opportunità della collaborazione con il Comune

VALMADRERA – Il prossimo martedì, 18 aprile, dalle ore 21.00 nella sala consiliare sita sopra la biblioteca comunale presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, si terrà una delle tre serate formative e culturali organizzata dalle associazioni di Valmadrera ( Associazione Amici dei Pompieri, AVIS, Banca del Tempo Valmadrera, Proloco, OSA e SEV) in collaborazione con la Parrocchia, il Comune di Valmadrera e il Centro di Servizio per il Volontariato delle province di Monza, Lecco e Sondrio.

Durante la serata alcuni funzionari comunali (Filippo Perego, Roberto Fumagalli e Virginio Brivio) e il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario (Christian Francese) illustreranno le opportunità e i regolamenti da utilizzare per la collaborazione tra associazioni-comune e aumentare l’efficacia del lavoro di volontari.

In particolare verranno illustrati il regolamento per ottenere contributi comunali, il regolamento per l’organizzazione di eventi, il regolamento che disciplina i progetti partecipati, il regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione e il regolamento per il volontariato civico.

Il Centro Servizi per il Volontariato aiuterà le associazioni ad inquadrare le ragioni del perché in questi anni sono aumentate le regole e perché vale la pena conoscerle e rispettarle.

“Si cercherà di rendere chiare e semplice le ragioni per cui le associazioni hanno vantaggio nel conoscere i regolamenti comunali e nell’attenersi agli stessi – spiega Flavio Passerini, presidente Banca del Tempo Valmadrera APSL – e le opportunità che da questi scaturiscono. Ovviamente si parlerà di norme di sicurezza e di tutte le ragioni per cui, nell’organizzare un evento o una qualsiasi attività, si deve tener conto dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni”.

Questo primo appuntamento nasce dalla decisione delle associazioni, in preparazione di una grande festa che si terrà nella giornata di domenica 11 giugno 2023, di intraprendere un percorso formativo e di avvicinamento all’associazionismo che coinvolga chi è già volontario e anche chi non lo è ancora.

Alla serata sono invitati tutti, con una particolare attenzione per presidenti e i dirigenti delle associazioni.

“L’evento – aggiunge Passerini – ha lo scopo di sostenere il volontariato, incrementando il numero di soci nelle organizzazioni, aumentando, perciò, ulteriormente la sua efficacia per il nostro territorio”.