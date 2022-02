Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al palazzo comunale di Valmadrera

Si sostituisce la pavimentazione del piazzale esterno e le due passarelle in legno

VALMADRERA – Hanno preso avvio lunedì i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del palazzo comunale di Valmadrera: gli interventi erano previsti nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e sono finalizzati, spiegano dal municipio, al ripristino delle migliori quanto idonee condizioni di funzionalità e stabilità strutturale di alcuni elementi e parti strutturali dell’edificio, oltre che al più adeguato decoro dell’immobile destinato a sede istituzionale dell’amministrazione comunale.

I lavori interessano in particolare il piazzale esterno che dà acceso agli uffici amministrativi oltre che all’ufficio postale, le passerelle di ingresso principale al Comune oltre che alla ex sede della banca, nonché alcuni serramenti.

“Trattasi di lavori destinati a favorire il recupero, nonché messa in sicurezza correlata, della migliore funzionalità degli elementi strutturali individuati in quanto interessati da condizioni di particolare deterioramento che ne rendono inevitabile il ripristino di una più consona funzionalità.” spiegano dall’amministrazione comunale.

Sul piazzale esterno è previsto il rifacimento completo della pavimentazione mediante asportazione del massetto a base cementizia esistente e posa di nuova pavimentazione in masselli autobloccanti.

Relativamente poi alle due passerelle in legno esistenti e interessate da degrado delle parti lignee, è prevista la loro sostituzione con nuova struttura costituita da travi metalliche.

Dal punto di vista economico l’intervento prevede l’esecuzione di lavori per l’importo complessivo pari a circa 165.000 euro nell’ambito di un finanziamento di 225.000 euro di cui 180.000 euro del Ministero dell’Interno oltre ad 45.000 euro garantite con risorse proprie del Comune.

Inevitabilmente i lavori potranno creare disagi sia per il personale e gli amministratori presenti presso gli uffici comunali che per le attività dell’ufficio postale nonché della vicina sede della Croce Rossa Italiana, a causa particolare dei rumori indotti dalle attrezzature e mezzi di cantiere per la fase di demolizione, “motivo per cui – spiegano dal Comune – la volontà è ovviamente quella di adottare ogni misura utile ai fini della mitigazione di tali effetti, oggettivamente non eliminabili completamente”.

Gli interventi dovrebbero concludersi in 140 giorni naturali consecutivi, fatti salvi eventuali imprevisti.