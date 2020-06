Valmadrera. Villa Ciceri, nuovo parcheggio e riqualificazione del parco: progetto approvato

“Il Parco si ‘aprirà’ verso l’esterno e diventerà un luogo di transito con nuovi percorsi”

L’obiettivo: “Rendere usufruibile il Parco Comunale con la pedonalizzazione dell’intera area”

VALMADRERA – La Giunta comunale di Valmadrera, con apposita Delibera, ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo predisposto dai professionisti incaricati da ALER per la realizzazione di nuovo parcheggio pubblico e riqualificazione parco urbano presso il complesso immobiliare di “Villa Ciceri”.

“L’obiettivo – come si legge nella relazione illustrativa del progetto – è quello di rendere usufruibile il Parco Comunale con la pedonalizzazione dell’intera area”.

Dalla valutazione effettuata dalla Giunta comunale, il Parco attualmente risulterebbe poco fruibile soprattutto perché dotato di un unico accesso da Piazza Mons. Citterio e percepito come appendice alla Villa, più che come spazio aperto al pubblico.

“Con l’intervento approvato il Parco si ‘aprirà’ verso l’esterno e diventerà un luogo di transito per diversi spostamenti (dalla Via F. Rocca verso la P.zza Mons. Citterio e viceversa) e verrà reso usufruibile e ‘appetibile’ tramite nuovi percorsi, adatti a alla percorrenza di persone diversamente abili anche con sedie a rotelle ed opportunamente attrezzati con arredo urbano (panchine, fontanella …) – fanno sapere dalla Giunta – Verrà inoltre formato un nuovo parcheggio con 6 stalli e 1 stallo per persone diversamente abili, con accesso direttamente dalla Via F. Rocca, raggiungibile anche dalla P.zza Mons. Citterio tramite un

apposito percorso pedonale”.

Il prossimo passaggio sarà l’indizione e la successiva aggiudicazione, da parte di ALER, della gara d’appalto per la realizzazione dei lavori.

