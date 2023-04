Viabilità. Chiusura notturna della galleria Melgone sulla Sp 583 Lariana

Chiusura dalle 22.30 di martedì 18 aprile sino alle ore 5.30 di mercoledì 19 aprile

Operazioni finali di collaudo dei lavori di adeguamento della rete antincendio e idrica

VALMADRERA – La Provincia di Lecco sta effettuando lavori di adeguamento di parte della rete antincendio e idrica nelle gallerie sulla Sp 583 Lariana e, nello specifico, nella galleria Melgone nel comune di Mandello.

Per consentire le operazioni finali di collaudo dei lavori e garantire la sicurezza delle maestranze al lavoro e degli utenti della strada, è necessario disporre la chiusura notturna. La galleria Melgone sarà quindi chiusa in entrambe le direzioni in orario notturno a decorrere dalle ore 22.30 di martedì 18 aprile 2023 sino alle ore 5.30 di mercoledì 19 aprile 2023.