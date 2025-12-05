Videosorveglianza urbana: 35 nuove telecamere a Valmadrera e nei comuni associati

Comando associato di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario

Grazie a un bando interministeriale 18 nuovi siti di controllo e lo sviluppo della rete in fibra ottica

VALMADRERA – Il Comando Associato di Polizia di Stato di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario è tra i vincitori del bando interministeriale destinato al potenziamento della videosorveglianza urbana. Il progetto, classificato al 103° posto tra i 335 finanziati (su un totale di 1.632 richieste), ha ottenuto un cofinanziamento di 147.295 euro a fronte di una spesa complessiva di 219.844 euro. Si tratta di uno dei cinque Comandi della provincia di Lecco ammessi al finanziamento.

L’intervento consentirà un significativo passo avanti nella sicurezza urbana dei quattro territori comunali grazie a un ampliamento sostanziale della rete di videosorveglianza, rendendola più moderna, omogenea e capillare. Nei Comuni di Valmadrera e Malgrate è previsto lo sviluppo dei collegamenti in fibra ottica, mentre nei Comuni di Civate e Oliveto Lario verrà incrementato il numero delle telecamere.

Il progetto prevede l’installazione di 35 nuove telecamere, distribuite sui 18 siti individuati dalle amministrazioni comunali:

Valmadrera : Via Don Mazzolari, Sito Via Sabatelli, Via dei Bravi, Via Preguda, Via Paré, sottopasso Via Molini, Via Resegone inc Via Grigna e Via Molini (15 telecamere su 8 siti)

: Via Don Mazzolari, Sito Via Sabatelli, Via dei Bravi, Via Preguda, Via Paré, sottopasso Via Molini, Via Resegone inc Via Grigna e Via Molini (15 telecamere su 8 siti) Malgrate : parco via Gaggio, palestra via Gaggio, passaggio a livello, parco Belvedere e Via Ugo Foscolo (9 telecamere su 5 siti)

: parco via Gaggio, palestra via Gaggio, passaggio a livello, parco Belvedere e Via Ugo Foscolo (9 telecamere su 5 siti) Civate : Via dei Rii, Piazza Garibaldi, Via Sacro Cuore e Borima (9 telecamere su 4 siti)

: Via dei Rii, Piazza Garibaldi, Via Sacro Cuore e Borima (9 telecamere su 4 siti) Oliveto Lario: Via Marconi (2 telecamere su un sito)

Soddisfazione da parte del sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo, che sottolinea: “Siamo soddisfatti di aver ottenuto il massimo importo possibile per ottenere 35 nuove telecamere. Lo sviluppo della rete in fibra ottica che verrà posata consentirà una sempre maggior qualità e stabilità del sistema. Voglio ricordare che le telecamere sono dei deterrenti importanti per chi si appresta a delinquere e fungono anche da prove utili all’autorità g

iudiziaria per emettere provvedimenti. Essere arrivati al 103esimo posto in graduatoria su 1632 richieste è un ottimo risultato; ringrazio l’Assessore Rusconi e il Comando di Polizia Locale che ora lavorerà per celermente arrivare all’installazione di tutte le nove postazioni”.

Il Comandante del Corpo Associato di Polizia Locale, Francese Cristian, aggiunge: “Grazie a questo finanziamento riusciremo a dare una risposta concreta alle richieste della cittadinanza, che parte dall’ascolto e dalla partecipazione attiva delle persone che vivono in tutti i Comuni gestiti dal nostro Comando di Polizia Locale, oltre che migliorare ulteriormente la capillarità degli impianti su tutti i territori comunali, con strumentazioni strategiche sia per le attività del nostro Comado che a disposizione di tutte le Forze di Polizia”.