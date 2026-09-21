Valmadrera. Teatro e solidarietà all’Artesfera: 1.400 euro per il Fondo Beppe Silveri

Oltre 250 spettatori hanno assistito alla commedia dialettale “Grisù, Giuseppe e Maria” portata in scena dalla Filodrammatica Juventus Nova

Il Fondo ricorda l’amministratore e dirigente della Polisportiva Beppe Silveri, scomparso nel 2007

VALMADRERA – Teatro e solidarietà si sono incontrati sul palco del cinema teatro Artesfera, dove oltre 250 spettatori hanno partecipato alla serata promossa dal Fondo Beppe Silveri per le Missioni. Lo spettacolo ha permesso di raccogliere 1.400 euro destinati alle attività sostenute dal Fondo.

Sabato sera, 19 settembre, protagonista è stata la Filodrammatica Juventus Nova, gruppo che da anni affianca con le proprie commedie dialettali l’attività di raccolta fondi per le missioni. In scena “Grisù, Giuseppe e Maria”, commedia dialettale in due atti interpretata da Mauro Marini, Flavio Comi, Elena Bonfanti, Lorenza Martinelli e Luciano Montanaro, con la regia dello stesso Marini.

La somma raccolta si aggiunge alle risorse messe insieme negli anni dal Fondo, che hanno raggiunto complessivamente 140mila euro e sono state destinate a progetti in diverse parti del mondo a favore delle persone più bisognose.

Il Fondo Beppe Silveri mantiene viva la memoria dell’amministratore e dirigente della Polisportiva, scomparso nel 2007, attraverso iniziative finalizzate al sostegno delle missioni.

Prima dell’apertura del sipario sono intervenuti Beppe Canali, presidente del Fondo, il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo, Antonio Rusconi, che da amico di Beppe ne ha ricordato la figura, e il parroco don Isidoro Crepaldi.