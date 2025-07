Valmadrera. Teleriscaldamento e riasfaltature proseguono nel mese di agosto

Le modifiche alla viabilità per continuare il piano di lavori estivo

Le date potranno subire modifiche in base agli eventi meteo e al procedere degli interventi

VALMADRERA – Valmadrera sarà interessata da diversi cantieri e riasfaltature anche nel mese di agosto. Gli interventi in atto riguardano principalmente gli ultimi interventi di posa della rete del teleriscaldamento (il ripristino dell’asfalto oggetto di tali attività sarà effettuato in primavera) e le riasfaltature delle strade dove sono già stati effettuati i lavori di posa.

Il piano prevede la conclusione dei lavori nel tratto di via Promessi Sposi da via Roma sino all’ingresso Calvasina, con la predisposizione della nuova Rotonda che semplificherà l’accesso alla nuova area e fluidificherà il traffico complessivo della strada.

Per tale ragione fino al 1° agosto, si continuerà a non poter accedere in Viale Promessi Sposi dal semaforo di via Roma, ma il traffico in direzione Paré sarà deviato su Via Gavazzi e via Sabatelli.

Mentre, da lunedì 4 agosto e per tutto il mese fino al 29, verrà aperta a doppio senso la nuova rotonda e i lavori si sposteranno in un altro tratto di Corso Promessi Sposi: dalla Stazione dei Carabinieri fino all’incrocio con via Don Abbondio. In questo periodo il tratto diventerà a senso unico e il traffico in direzione di Paré sarà convogliato su via Sabatelli.

Sono in ultimazione i lavori in via don Abbondio, che continueranno nel mese di agosto in via Bovara (zona antistante all’Oratorio) e in via I Maggio fino all’ingresso del CFP Aldo Moro. Questi lavori potrebbero comportare qualche limitazione alla viabilità gestita tramite moviere.

Ad agosto, sarà completamente ripristinata via Leopardi dall’incrocio con via Manzoni fino alla Scuola Elementare. I lavori comprendono l’allargamento del marciapiede opposto al parco con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche associate e la completa asfaltatura della strada. I lavori non prevedono chiusura della strada, ma gestione della viabilità a senso alternato con moviere o semaforo.

Sono, inoltre, pianificate le ultime sistemazioni del teleriscaldamento in via Manzoni e dei ripristini delle asfaltature di Piazza Monsignor Citterio e della stessa via Manzoni. Per questo motivo dal 30 luglio all’8 agosto è prevista la chiusura al traffico del tratto di via Manzoni nel tratto fra via Roma e via Magistris.

Il traffico sarà quindi deviato su via Stoppani, via Volta e via Francesco Rocca, in modo da aggirare la chiusura, ma gli autobus non potranno effettuare le fermate in via Manzoni di conseguenza i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati dalle aziende del trasporto pubblico coinvolte.

Altri interventi previsti sono le asfaltature in città: