Bancarelle, artigianato, gastronomia e attività per tutta la famiglia. In programma anche il nuovo Villaggio di Natale

Appuntamento domenica 29 novembre, dalle 9.30 alle 17, al Piazzale del Mercato

VALMADRERA – A Valmadrera l’atmosfera natalizia arriva in anticipo con la quarta edizione di Christmas in Val, il mercatino di Natale organizzato da UGT APS, in programma domenica 29 novembre al Piazzale del Mercato di via Molini. Dalle 9.30 alle 17, con ingresso gratuito, la manifestazione proporrà bancarelle, artigianato, decorazioni e idee regalo, insieme a iniziative dedicate a grandi e piccoli.

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sarà il Villaggio di Natale, un’area pensata in particolare per i bambini e realizzata con la collaborazione di GABRB3 Life Changes ODV, del Villaggio della Speranza – Tanzania e della Comunità Villa Aurora della Cooperativa Sociale Optimus.

Qui i più piccoli potranno dare spazio alla fantasia colorando palline da appendere all’albero, realizzando disegni e preparando la tradizionale letterina da consegnare direttamente a Babbo Natale. La partecipazione delle tre realtà sarà anche un’occasione per far conoscere le rispettive attività e i progetti, portando all’interno della manifestazione un messaggio di solidarietà e condivisione.

Tra i momenti più attesi ci sarà proprio l’incontro con Babbo Natale, che sarà presente dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16 per incontrare i bambini e raccogliere le loro letterine.

Torneranno inoltre i giochi medievali di Fra’ Nicola, ormai una presenza abituale di Christmas in Val. Adulti e bambini potranno mettersi alla prova con diverse attività di abilità, tra cui il tiro al salamino e il tiro alla bottiglia.

Per tutta la giornata sarà attiva anche l’area ristoro, con un’offerta che spazierà dalla polenta con cassoeula alla pizza, passando per vin brulé, cioccolata calda e altre specialità dolci e salate.

Artigianato, gastronomia, giochi e solidarietà saranno quindi al centro della quarta edizione di Christmas in Val, un’occasione per trascorrere insieme l’ultima domenica di novembre e iniziare a respirare l’atmosfera delle festività.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social di UGT APS, su Facebook e Instagram (@ugt.aps). Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione tramite WhatsApp al 352 284 8277 oppure scrivere a eventi@turismovalmadrera.it.