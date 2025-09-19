Valmadrera, torna la Barabina Run a Cascina Don Guanella

Sport, giochi e “pranzo in famiglia”: una giornata dedicata a grandi e piccoli nel ricordo di Dario Santorelli

Sabato 11 ottobre la settima edizione della Barabina Run a Cascina Don Guanella: alle 14:00 la Barababy, alle 15:00 la gara principale

VALMADRERA – Una giornata di sport, solidarietà e comunità è in programma sabato 11 ottobre a Cascina Don Guanella. La manifestazione avrà come fulcro la Cascina, sorta qualche anno fa in località Rossè di Valmadrera, ormai punto di riferimento del nostro territorio per l’agricoltura sociale e per l’accoglienza, la cura, la formazione e l’inserimento lavorativo di giovani a grave rischio di esclusione sociale.

La giornata sarà caratterizzata dalla settima edizione della Barabina Run, la corsa nata per sostenere il progetto Cascina Don Guanella e i suoi ragazzi. Si tratta di una gara unica nel suo genere: un percorso spettacolare, una vista mozzafiato sul lago, ripide salite e discese tecniche dove i corridori potranno mostrare il loro coraggio e il loro talento. La partenza, l’arrivo e il passaggio intermedio saranno proprio all’interno della Cascina don Guanella, per favorire la partecipazione attiva del pubblico.

Alle ore 15:00 lo start della gara vera e propria, preceduta dalla Barababy, la corsa riservata ai più piccoli, che alle 14:00 vedrà 200 bambini divisi per età cementarsi in un percorso tra i filari della cascina. Le iscrizioni sono già aperte sul portale www.kronoman.net oppure è possibile registrarsi in loco fino alle 13:00.

La corsa è inserita nel contesto “Festa delle famiglie” dove ognuno avrà i suoi spazi: bambini, ragazzi, adulti, amici e spettatori con l’obiettivo di rigenerare relazioni di comunità.

La giornata prenderà il via alle 11:00 con l’attore Giorgio Galimberti che condurrà i bambini tra i filari della vigna, l’orto, gli animali e gli ulivi. In parallelo, per tutta la giornata, saranno proposti giochi e attività all’aperto. Dalle ore 12:00 spazio al “Pranzo in famiglia” con polenta taragna, lasagne, salamelle, formaggi, pizze rigorosamente “made in Cascina” e l’immancabile birra “Barabina”, prodotta con ingredienti a km zero www.cascinadonguanella.it/birrificio

Anche quest’anno la manifestazione sarà dedicata a Dario Santorelli, educatore di “Casa don Guanella”, figura davvero significativa e prezioso volontario della Cascina di Valmadrera, scomparso prematuramente a gennaio 2023.

L’evento è reso possibile grazie al contributo di decine di volontari e di sponsor, con Fondazione Mediolanum come charity partner.

Il programma della giornata:

ore 10:30 Apertura: ritiro pettorali e iscrizioni

ore 11 Narrazioni teatrali alla scoperta della Cascina (a cura di Giorgio Galimberti)

ore 11:00 – 17:00 “Giochi alla scoperta della cascina”

ore 12:00 – 17:00 Apertura cucina per “Pranzo in famiglia”

ore 14:00 BaraBaby

ore 13:30 Chiusura ritiro pettorali e iscrizioni

ore 15:00 BarabinaRun

ore 17:00 Premiazioni

ore 18:00 Santa Messa