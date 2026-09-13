Valmadrera. Torna l’A’ Marco’rd Day: una camminata solidale in ricordo di Marco Maggi

Ad aprire l’incontro è stato Antonio Rusconi, presidente del Fondo della Comunità di Valmadrera, che ha sottolineato l’importanza delle numerose iniziative promosse dai diversi fondi e le finalità solidali che le accompagnano.

A ripercorrere il cammino di “A’ Marco’rd” sono stati quindi il presidente Alessandro Spreafico e la vicepresidente Veronica Costantino. Nata con l’obiettivo di fare solidarietà mantenendo vivo il ricordo del giovane Marco Maggi, l’associazione si è ora costituita ufficialmente e porta avanti diverse iniziative, accomunate dal principio scelto come proprio simbolo: “Il bene genera bene”.

Tra queste c’è la camminata verso San Tommaso, arrivata alla terza edizione dopo aver raccolto oltre 500 partecipanti lo scorso anno. L’appuntamento del 20 settembre partirà alle 9.30 dal Parco Leopardi di Valmadrera e terminerà alla piana di San Tommaso. Lungo il percorso saranno previste diverse tappe con la consegna di gadget esclusivi, mentre all’arrivo ci saranno attività gratuite per grandi e piccoli e la distribuzione di cibo e bevande.

Tre le formule di partecipazione: 5 euro senza maglia, 10 euro con la maglia “A’ Marco’rd” e 12 euro con sacchetto picnic, che comprende un panino con affettato, una bottiglietta d’acqua e un dolcetto. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a sostegno di progetti solidali sul territorio.

L’impegno dell’associazione non si limita però alla camminata. Spreafico e Costantino hanno ricordato anche le iniziative natalizie negli ospedali rivolte ai bambini ammalati, parte del percorso solidale costruito in memoria di Marco.

A chiudere gli interventi è stato il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo, che ha posto l’accento sulla presenza di tanti giovani all’interno dell’associazione e sull’entusiasmo che accompagna le loro attività. Un impegno nato dal desiderio di ricordare un amico che, come sottolineato dal primo cittadino, ha lasciato un importante ricordo di generosità.

La terza “A’ Marco’rd Day” rappresenta così uno degli appuntamenti attraverso cui l’associazione continua a trasformare il ricordo di Marco in iniziative concrete di solidarietà.