Valmadrera. Torna l’A’ Marco’rd Day: una camminata solidale in ricordo di Marco Maggi

Domenica 20 settembre la terza edizione della camminata da Parco Leopardi a San Tommaso, quest’anno rivolta in particolare ai bambini
Oltre 500 partecipanti lo scorso anno. Il ricavato dell’edizione 2026 sarà devoluto in beneficenza a sostegno di progetti solidali sul territorio
VALMADRERA – Solidarietà, memoria e un impegno che continua a crescere nel ricordo di Marco Maggi. L’associazione “A’ Marco’rd” ha presentato le proprie attività giovedì 10 settembre, durante una conferenza stampa nella sala arancione del Comune di Valmadrera. Tra gli appuntamenti annunciati spicca la terza edizione della camminata a San Tommaso, in programma domenica 20 settembre e quest’anno rivolta in particolare ai bambini.
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