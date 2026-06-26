Valmadrera Vintage Market: domenica 28 giugno torna l’edizione estiva

Dalle 8.30 alle 17 il piazzale del mercato ospiterà l’edizione estiva con ingresso gratuito, area ristoro e decine di espositori

Gli organizzatori consigliano di visitare il mercatino nelle ore del mattino per le alte temperature previste durante la giornata

VALMADRERA – Torna domenica 28 giugno il Valmadrera Vintage Market, l’appuntamento dedicato agli appassionati di vintage, collezionismo, artigianato e tante altre curiosità. Dalle 8.30 alle 17 il piazzale del mercato di via Molini ospiterà l’edizione estiva della manifestazione, con ingresso gratuito e un’intera giornata tra bancarelle, proposte artigianali e pezzi da collezione.

Organizzato da UGT APS, il mercatino offrirà ai visitatori l’occasione di passeggiare tra oggetti unici, articoli da collezione, creazioni artigianali e banchi capaci di raccontare storie diverse, in un’atmosfera dal sapore estivo.

Considerate le elevate temperature previste per la giornata, gli organizzatori invitano a raggiungere il mercatino soprattutto nelle ore del mattino. “Sarà più piacevole passeggiare tra i banchi e scoprire le proposte degli espositori. Sarà una domenica da vivere con buon senso, scegliendo le ore migliori e lasciandosi sorprendere da ciò che si può trovare tra vintage, collezionismo e artigianato”, spiegano da UGT APS.

Per tutta la giornata sarà attiva anche l’area ristoro, mentre l’ingresso resterà gratuito per tutti i visitatori.

Il prossimo appuntamento con il Valmadrera Vintage Market è già in programma per domenica 26 luglio, ultima data prima della pausa estiva. Per aggiornamenti sul calendario e sulle prossime iniziative è possibile consultare il sito dedicato della manifestazione.