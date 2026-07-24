Valmadrera, visita guidata in LIS all’Orto Botanico Riccardo Villa

Sabato 25 luglio un percorso accessibile tra piante officinali e flora autoctona

L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna “Itinerari Verdi”

VALMADRERA – Un pomeriggio dedicato alla natura e all’inclusione. Sabato 25 luglio, alle 14, l’Orto Botanico “Riccardo Villa” del Centro Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà una visita guidata in Lingua dei Segni Italiana (LIS), pensata per offrire un’esperienza accessibile alla scoperta di piante, fiori e delle loro proprietà.

L’iniziativa rientra nel programma “Itinerari Verdi”, promosso dal Comune di Valmadrera, dall’Orto Botanico Riccardo Villa e dal Sistema Museale della Provincia di Lecco, con la collaborazione di un’interprete LIS.

L’Orto Botanico “Riccardo Villa” ospita centinaia di specie vegetali, tra cui piante officinali, medicinali, aromatiche, tintorie, da fibra, oltre alla flora degli ambienti umidi e a numerose specie autoctone protette. La struttura è normalmente visitabile il sabato pomeriggio, da marzo a ottobre.

“L’Amministrazione comunale è impegnata negli ultimi anni a dare nuovo slancio all’Orto Botanico ‘Riccardo Villa’, valorizzandolo come realtà culturale e didattica della città e come parte integrante del Centro Culturale Fatebenefratelli – sottolinea il Comune –. Oltre agli investimenti sulle strutture, sulla formazione e sulla promozione, un ruolo decisivo è rappresentato dalla partecipazione al Sistema Museale della Provincia di Lecco, che consente di fare rete con altre realtà del territorio e di sviluppare progetti condivisi. In questa prospettiva aderiamo con convinzione alla rassegna “Itinerari Verdi”, che contribuisce a promuovere il patrimonio naturalistico e culturale del nostro territorio”.

Per partecipare è richiesta la prenotazione, scrivendo all’indirizzo alessandra.lisinterprete@gmail.com.