Valsassina Country Festival, successo oltre le aspettative: migliaia di visitatori a Barzio

Bilancio più che positivo per la manifestazione andata in scena dal 10 al 12 luglio nell’area La Fornace

Tra spettacoli equestri, musica country e solidarietà, la Valsassina si conferma punto di riferimento del settore

BARZIO – Si è chiusa con un bilancio decisamente positivo l’11ª edizione del Valsassina Country Festival, che dal 10 al 12 luglio ha trasformato l’area della Fornace di Barzio in un grande villaggio dedicato alla cultura country e rurale. Secondo gli organizzatori, il pubblico ha superato le aspettative, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti di riferimento del panorama country italiano.

Nei 100 mila metri quadrati dell’area del festival si sono alternati appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero, ma anche numerose famiglie, turisti e curiosi, richiamati da un programma ricco di spettacoli, attività e musica dal vivo.

L’obiettivo dell’Associazione 700 MT Soprailcielo, organizzatrice dell’evento, era quello di valorizzare il legame tra la cultura western e le tradizioni rurali della Valsassina, proponendo un’esperienza immersiva che andasse oltre il semplice intrattenimento.

Tra i momenti più seguiti della manifestazione il ritorno di Natalia Estrada e Drew Mischianti di Ranch Academy, protagonisti di dimostrazioni dedicate all’horsemanship e al lavoro con i cavalli nel rispetto dell’animale.

Grande interesse hanno suscitato anche le dimostrazioni di sheepdog curate da Marco Zanetti, la presenza dei cavalli Mustang americani del FR Mustang Ranch di Alberto Bonetti e le gare di Gimkana Western organizzate da ISHA – Italian Stock Horse Association.

Sempre affollati gli appuntamenti dedicati alla danza, con il Campionato Italiano ANMB di Country Dance e gli stage del coreografo internazionale Pol F. Ryan.

Spazio anche al benessere con l’iniziativa “Beeh-ato chi yo-hoga”, che ha proposto sessioni di Hatha Yoga in compagnia degli asini, mentre il Centro Ippico Le Amazzoni di Cortabbio, insieme al Centro Ippico di Primaluna, ha emozionato il pubblico con lo spettacolo “Il sogno di Isabel, scintille di libertà”.

Le serate sono state animate dalla musica country con il concerto del cantautore del Wyoming Brandon James e dalla finale del Country’s Got Talent, vinta dalla scuola di ballo Amici Astro Dance di Limbiate.

Grande partecipazione anche nell’area dedicata ai più piccoli, con la Magic Farm, il battesimo della sella e i laboratori sulla sostenibilità realizzati in collaborazione con Silea.

Successo anche per il Mr. Cadillac Memorial Day, che ha richiamato numerosi appassionati di auto e pick-up americani d’epoca e moderni.

Soddisfatto il presidente dell’Associazione 700 MT Soprailcielo, Ivan Rota Stabelli: “Arrivare a questo traguardo con una risposta di pubblico così calorosa e trasversale ci riempie d’orgoglio. Tante persone hanno capito che qui non si celebra una semplice imitazione della cultura americana, ma una filosofia di vita che trova nella Valsassina una naturale espressione. La presenza di appassionati, famiglie e curiosi dimostra che questo territorio è diventato il cuore country del Nord Italia.”

Anche quest’anno la manifestazione ha confermato il proprio impegno sociale. Parte del ricavato sarà infatti devoluto all’associazione Gli Amici di Chiara di Vercurago, a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga, che si occupa della cura e della ricerca sulle leucemie infantili.