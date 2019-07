Protagoniste dell’esperienza extraeuropea: Viola, Samuela, Gaia e Francesca

Il padre di Riccardo:“Vedere quattro amiche di Riccardo impegnate in questa missione in sua memoria mi riempie il cuore di gioia”

CASARGO – Entusiasmo, desiderio di insegnare, curiosità: sono questi i sentimenti con cui quattro studentesse del CFPA Casargo sono partite alla volta della Tanzania grazie al progetto portato avanti dalla Carovana del Sorriso.

Da ormai 2 giorni le ragazze hanno iniziato la loro missione nel Campo Giovani di Mabilloni che si trova nel distretto di Same, nella regione del Kilimanjaro, tra l’imponente catena monutosa dei Monti Pare e la steppa dei Maasai.

Le 4 studentesse del CFPA Casargo stanno infatti tenendo 2 lezioni al giorno nella cucina di Chef Riccardo, la cucina dedicata a Riccardo Galbiati, all’interno della Casa degli Angeli. Le nuove strutture appena terminate che comprendono una grande sala polivalente, bagni e docce esterni, la cucina di Chef Riccardo e la nuova chiesa in fase di ultimazione, rendono la Casa degli Angeli un luogo adatto all’ospitalità.

Quest’occasione si sta dimostrando molto preziosa per Viola, Samuela, Gaia e Francesca che, cucinando ed insegnando la preparazione di semplici pasti, stanno entrando in contatto giorno dopo giorno con una realtà molto diversa da quella in cui vivono quotidianamente e che rappresenterà sicuramente un forte arricchimento personale.

“Vedere quattro amiche di Riccardo impegnate in questa missione in sua memoria mi riempie il cuore di gioia e commozione: fare del bene è la cosa più importante. Fare del bene insegnando quella che era la più grande passione di mio figlio rende tutto ancora più emozionante e speciale” commenta Marco Galbiati, fondatore dell’Associazione “Il tuo cuore, la mia stella”.