73° Raduno al Cazzaniga-Merlini: centinaia di Alpini ai Piani di Artavaggio

Presente anche il prefetto Ponta al fianco delle penne nere lecchesi

Il presidente Invernizzi: “Uomini di fatti e non di parole. Anche nell’emergenza noi stringiamo i denti e andiamo avanti”

MOGGIO – Diverse centinaia di alpini con i loro famigliari, molte autorità civili e militari ma pure tanti escursionisti di passaggio hanno partecipato ieri mattina, domenica, al 73° Raduno della Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini che si è svolta al rifugio Cazzaniga-Merlini ai Piani di Artavaggio, il “nido d’aquila” che presidia una delle più spettacolari balconate prealpine della nostra zona. Da segnalare in particolare la presenza del prefetto di Lecco Paolo Ponta, accompagnato tra gli altri dal comandante provinciale dei carabinieri colonello Nicola Melidonis, un passato da ufficiale degli alpini. Con loro anche numerosi sindaci e i rappresentati di Provincia e Comunità Montana.

Il prefetto Ponta, nel suo intervento, ha rimarcato come la principale meta per gli alpini è “mettersi al servizio della comunità, arrivando là dove altri non arrivano”. Una sottolineatura rilanciata dal presidente delle penne nere lecchesi, Emiliano Invernizzi, che ha chiesto agli alpini di essere “uomini di fatti e non di parole. Anche nell’emergenza noi stringiamo i denti e andiamo avanti”. A suggellare il medesimo spirito di solidarietà e i comuni valori che uniscono le penne nere, al Cazzaniga Merlini c’erano ieri anche il presidente della Sezione Ana di Bergamo, Giorgio Sonzogni, e quello della Valtellinese, Luigi Colturi, oltre ai vessilli delle Sezioni di Brescia e di Como e a 34 gagliardetti di altrettanti Gruppi.

La Santa Messa celebrata nello spiazzo antistante il rifugio è stata celebrata da don Andrea Lotterio, parroco di Malgrate e responsabile del Decanato di Lecco oltre che cappellano della Polizia di Stato. Don Andrea, nell’omelia, ha ricordato che fede e fiducia è quanto serve agli alpini nel loro viaggio. Rifuggendo dalla tentazione di rinchiudersi, del farsi imprigionare dalle regole, e dimostrando piuttosto, col proprio esempio disinteressato, che mettersi al servizio della comunità è il modo più bello per rispondere alla propria chiamata.

Nel corso della cerimonia sono stati ricordati tutti i volontari che, con l’Associazione Alpini, si sono messi a disposizione dell’organizzazione dei Giochi olimpici invernali: a loro sono state consegnate le spillette celebrative della partecipazione alle Olimpiadi. Un particolare saluto è poi andato ad alcuni dei ragazzi che, nelle passate settimane, hanno partecipato al riuscitissimo Campo Scuola Alpino intersezionale Lecco-Milano che si è svolto a Introbio: “Voi siete una parte del nostro futuro”, ha sottolineato Invernizzi.

Al termine, rancio per tutti: il rifugio Cazzaniga-Merlini attende nuovi gestori, ma in occasione del 73° Raduno le penne nere della Squadra cucine e gli stessi membri del Consiglio sezionale si sono rimboccati le maniche per sfamare i numerosi partecipanti alla manifestazione.