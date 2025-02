A Ballabio apre un “Punto Salute”, un nuovo servizio gratuito per la comunità

Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale

BALLABIO – In Valsassina, precisamente a Ballabio, arriva una novità significativa per la comunità: il Comune ha scelto di inaugurare un “Punto Salute”, un’iniziativa che dà il via a una sperimentazione innovativa nel campo dei servizi sanitari.

“Il Punto Salute sarà un luogo dove si potrà misurare alcuni parametri di salute, come ad esempio la pressione sanguinea, e ricevere consigli e suggerimenti per uno stile di vita sano, volto a prevenire situazioni di difficoltà” dichiara Paola Crotta, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali.

“Ma non solo, sarà anche un luogo dove anziani e non, potranno ricevere aiuto e informazioni sulla rete dei servizi presenti sul territorio e supporto per prenotare visite mediche e/o esami, considerato che viviamo in un’epoca sempre più tecnologica e non sempre alla portata di tutti. Il Punto Salute – continua Paola Crotta – sarà anche un luogo dove essere semplicemente ascoltati sulle proprie difficoltà parlando, all’occorrenza, anche con uno psicologo“.

La presentazione ufficiale alla cittadinanza si terrà giovedì 6 marzo, alle ore 20:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Ballabio. L’evento vedrà gli interventi della dott.ssa Manila Corti, responsabile dell’ambito territoriale sociale della Comunità Montana Valsassina, della dott.ssa Raffaella Cogliati, responsabile dell’area anziani della Coop. Sineresi, dei medici di medicina generale del territorio, dott.ssa Fortunata Palermiti e dott.ssa Eleonora Arrigoni, e dell’Assistente Sociale di Ballabio, dott.ssa Annalisa Mariani.

“Il Punto Salute era uno degli obiettivi del nostro programma elettorale a cui tenevamo particolarmente – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – e sono lieto che l’idea sia stata accolta con entusiasmo da tutte le realtà medico/sanitarie e sociali del territorio grazie alla cui professionalità potremo costruire insieme qualcosa di importante e di estremamente utile per tutti i ballabiesi. Desidero ringraziare Antonella Mornico, responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Ballabio, per aver reso possibile tutto ciò”.

Il “Punto Salute” si terrà con cadenza settimanale, alternandosi tra una sede a Ballabio Superiore e una a Ballabio Inferiore, ed è completamente gratuito per gli utenti.