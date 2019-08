Si amplia la squadra della Polizia Locale, a Ballabio arriva un nuovo agente

Assunto un altro agente alla Polizia Locale di Ballabio

Il sindaco Consonni: “Sempre più presenti sul territorio”

BALLABIO – Un nuovo agente a tempo indeterminato e orario pieno è stato assunto alla Polizia Locale di Ballabio. L’agente, Mario Piccinini, che è entrato in servizio dalla giornata di venerdì, opera sul territorio comunale per 36 ore la settimana, affiancando la responsabile, dottoressa Emma Fiocca, anch’essa operativa a tempo pieno, e l’agente Carlo Tuti, attivo a tempo parziale. In autunno l’amministrazione comunale conta di procedere alla terza assunzione di un agente a tempo pieno.

“Con l’assunzione del nuovo agente – spiega il sindaco Alessandra Consonni – si continua nell’organizzazione del servizio di Polizia Locale secondo il modello che considero utile alle necessità del paese. Il mio predecessore aveva ridotto gli agenti a due sole unità e li aveva persino tolti dal servizio davanti alle scuole, attività che, invece, ho subito ripristinato, così come ho disposto che venissero eseguiti pattugliamenti fuori dall’orario ordinario di servizio, perché voglio una Polizia Locale sempre più presente sul territorio, almeno nelle ore diurne”.

“Il controllo notturno del paese – prosegue Consonni -, sappiamo che è affidato ai Carabinieri, ma ho ritenuto utile che il Comune offrisse un contributo all’Arma, incaricando un Istituto di Vigilanza di pattugliare il paese 7 giorni su 7, per almeno due passaggi ogni notte. Una attività di supporto che è coordinata dalla responsabile della nostra Polizia Locale che condivide questa mia impostazione, anche a prezzo di suoi personali sacrifici dei quali la ringrazio. Con l’assunzione del terzo agente a tempo pieno auspicata per il prossimo autunno, senza tuttavia rinunciare alla collaborazione di altri operatori a tempo parziale come è avvenuto sinora, conto di proseguire nel potenziamento del servizio e far raggiungere a Ballabio uno dei più alti livelli, tra i Comuni dell’intera provincia di Lecco, in fatto di dotazione di personale della Polizia Locale rispetto al numero di abitanti “.