A Ballabio è partito il nuovo servizio “Punto Digitale Facile”

Assistenza gratuita per l’uso dei dispositivi tecnologici

BALLABIO – È partito a Ballabio il nuovo servizio “Punto Digitale Facile“, pensato per offrire assistenza nell’utilizzo dei dispositivi tecnologici. Lo sportello per la facilitazione digitale sarà disponibile per tutto il 2025, ogni lunedì dalle 16 alle 18, presso la Villa Comunale (piano terra).

“Questo sportello si aggiunge al Punto Ascolto e Salute, completando così l’offerta di servizi a disposizione dei cittadini – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e il Vicesindaco e Assessore alle politiche sociali Paola Crotta – I principali ambiti di supporto saranno la creazione dello SPID, i servizi previdenziali (INPS), i pagamenti digitali, le iscrizioni alle scuole e ai servizi di mensa scolastica, e molto altro ancora”.

Si tratta di un’iniziativa strategica del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, mirata a potenziare le competenze digitali di base dei cittadini, facilitando l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e migliorando la qualità della vita grazie a un utilizzo consapevole delle tecnologie.

Il progetto, parte integrante del PNRR, è promosso da Regione Lombardia, dagli Ambiti e dalla Provincia di Lecco. Il servizio offrirà supporto pratico e corsi di formazione, condotti da personale qualificato, per aiutare i cittadini ad accedere e utilizzare i servizi online e i dispositivi digitali.