A Ballabio installato il mangiaplastica: in palio un viaggio per chi ricicla più bottiglie

L’inaugurazione dell’innovativo dispositivo installato all’ingresso del Parco Grignetta

Il sindaco Bussola: “Un altro importante passo verso la sostenibilità ambientale, vogliamo un comune sempre più green”

BALLABIO – “Un altro importante passo verso la sostenibilità ambientale: oggi inauguriamo il mangiaplastica, un dispositivo innovativo pensato per incentivare la raccolta e il corretto smaltimento delle bottiglie in plastica PET”. Così il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola ha presentato oggi pomeriggio il nuovo macchinario che è stato collocato all’ingresso del Parco Grignetta (via Confalonieri), accanto alla casetta dell’acqua e al distributore dei sacchi.

L’amministrazione comunale ha realizzato un apposito regolamento e previsto un incentivo perché, tra i cittadini che parteciperanno alla raccolta, colui che tra un anno avrà riciclato il maggior numero di bottiglie vincerà un viaggio di una settimana per quattro persone (più eventuali bimbi tra gli 0 e i 2 anni). Potranno partecipare alla raccolta solo cittadini residenti a Ballabio con un’utenza domestica.

“L’iniziativa non ha avuto costi per il comune perché la macchina è stata installata grazie a un bando ministeriale – ha continuato il sindaco -. Le bottiglie di plastica vengono già riciclate attraverso il sacco viola multileggero, ma questo vuole essere un incentivo ulteriore. Il meccanismo è semplice: basta inserire le bottiglie in PET (acqua, bibite, latte), che devono essere vuote, chiuse col tappo e avere l’etichetta perché, attraverso il codice a barre, la macchina riconosce il tipo di bottiglia che viene introdotta. Al termine l’utente riceve un biglietto con un QR-Code da caricare sulla propria App per far salire il conteggio delle bottiglie riciclate. L’App è scaricabile inquadrando il QR-Code presente sulla macchina stessa”.

All’inaugurazione ha partecipato anche Giorgio Turci, responsabile di Ecoreversa, la società che ha fornito assistenza tecnica per il montaggio della macchina, garantendo un’installazione efficiente e funzionale: “Grazie per aver creduto in questo progetto la cui finalità principale è riciclare il PET che, a differenza di altre plastiche, può essere riciclato innumerevoli volte e quindi deve seguire un canale privilegiato di riciclo”.

“Vogliamo un Comune sempre più green e attento all’ambiente – hanno concluso il Sindaco Giovanni Bruno Bussola -. L’installazione del mangiaplastica rappresenta un ulteriore impegno nella tutela del territorio e nella promozione di buone pratiche ecologiche. L’obbiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un comportamento responsabile, riducendo la dispersione della plastica nell’ambiente e favorendone il riciclo”.

Come funziona il mangiaplastica?

L’utilizzo è semplice e intuitivo:

Scansionare il QR-Code per logarsi e seguire le istruzioni. Inserire le bottiglie in plastica PET nell’apposito vano di conferimento. La macchina riconoscerà le bottiglie, riducendone il volume e mostrando sul display il numero di unità conferite. Al termine, tramite APP, consultare la propria posizione e il numero delle bottiglie conferite.