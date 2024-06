“A Ballabio non c’è spazio per la droga”, affissi i cartelli per il paese

Iniziativa dell’amministrazione Bussola dopo il ritrovamento di alcuni bivacchi dei pusher

BALLABIO – Nuovi cartelli posizionati lungo la strada per i Piani Resinelli e per Morterone. con la scritta “A Ballabio non c’è spazio per la droga”. L’iniziativa del comune arriva dopo il recente impegno della Polizia Locale in primis che ha portato al ritrovamento e al conseguente smantellamento di alcuni bivacchi nei boschi utilizzati dai pusher.

“So bene che non basteranno dei semplici cartelli per fermare la piaga degli spacciatori e venditori di morte ma ho voluto posizionarli come una vera e propria dichiarazione d’intenti – ha detto il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola -. La nostra Amministrazione Comunale non è disposta ad accettare che i boschi di Ballabio diventino luogo di spaccio e farà tutto il possibile per contrastarlo”.

La Polizia Locale di Ballabio, unitamente ai Carabinieri e alle altre Forze dell’Ordine, continuerà la propria azione di monitoraggio e prevenzione incessantemente: “La droga ti rovina la vita: il vero sballo è dire no! A Ballabio non c’è spazio per la droga!”