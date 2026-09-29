A Ballabio prende forma la nuova biblioteca: “Casa per le idee, gli incontri e il futuro del paese”

Un nuovo spazio culturale, di studio e di socialità per Ballabio

“Vogliamo che questo edificio torni a essere vivo, frequentato ogni giorno e capace di offrire nuove opportunità”

BALLABIO – La Giunta di Ballabio compie il primo passo verso la trasformazione dell’edificio dell’ex mercato agricolo in un nuovo spazio culturale, di studio e di socialità per Ballabio. Approvato il progetto per la realizzazione della nuova biblioteca di Ballabio, individuando una soluzione progettuale che prevede spazi di lettura e consultazione al piano terra e passerelle superiori dedicate ai libri.

È il primo passaggio concreto verso un progetto che l’Amministrazione considera strategico e che era già presente nel programma elettorale di Orgoglio Ballabiese. L’obiettivo è restituire una nuova funzione a un edificio oggi utilizzato solo occasionalmente, trasformandolo in un luogo aperto e vissuto dalla comunità.

La biblioteca attuale, a Ballabio Superiore, dispone di spazi limitati. La nuova sede potrà offrire aree più ampie e diversificate: accoglienza, lettura, studio e consultazione, postazioni cablate e spazi per giovani, studenti e cittadini. Il progetto prevede inoltre la possibilità di ospitare mostre temporanee e una piccola caffetteria, pensata come servizio a supporto della biblioteca e come ulteriore occasione di incontro.

“La nuova biblioteca è uno dei punti cardine del nostro mandato e rappresenta bene la visione di Orgoglio Ballabiese: investire nei giovani e, insieme, creare luoghi in cui tutta la comunità possa incontrarsi e partecipare – ha detto il sindaco Giovanni Bruno Bussola -. Pensiamo agli studenti delle scuole superiori e universitari, che potranno trovare un ambiente adeguato per studiare, anche insieme, ma anche a chi vorrà leggere, consultare i libri o partecipare a iniziative culturali. Vogliamo che questo edificio torni a essere un luogo vivo, frequentato ogni giorno e capace di offrire nuove opportunità ai ballabiesi”.

Il DOCFAP rappresenta la fase di individuazione e valutazione delle alternative progettuali e consente ora di procedere con le successive fasi di progettazione. Il quadro economico preliminare dell’intervento è stimato in circa 350.000 euro, comprensivi delle opere e degli arredi, importo che sarà precisato con l’avanzamento della progettazione.

“Con l’approvazione di oggi compiamo un primo passo importante – ha concluso il sindaco -. Sappiamo che la realizzazione richiederà ancora lavoro e ulteriori passaggi amministrativi e progettuali, ma la direzione è tracciata: trasformare uno spazio oggi sottoutilizzato in una biblioteca moderna e in un nuovo punto di riferimento per Ballabio”.