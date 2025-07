A Ballabio ritorna il mercato estivo con la navetta gratuita

BALLABIO – In occasione dell’inizio del consueto mercato cittadino estivo che si terrà tutti i giovedì di luglio e agosto presso la centrale piazza Hillion, l’Amministrazione Comunale di Ballabio ha deciso di attivare uno specifico servizio di trasporto gratuito. Tale servizio, reso possibile grazie all’impegno di diversi volontari civici, è rivolto principalmente alle persone anziane e con problemi di mobilità, in modo da agevolarle nello spostamento verso il mercato settimanale.

A partire dalle ore 09.05 e fino alle ore 11.20 la navetta effettuerà un percorso a ripetizione che collegherà la zona di Ballabio Superiore alla piazza del mercato con anche un passaggio alla farmacia.

“Abbiamo chiesto aiuto ai volontari civici del Comune – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Crotta – per poter realizzare questo servizio che, negli scorsi anni, è sempre stato molto apprezzato dai residenti di Ballabio Superiore, ma non solo. Il percorso della navetta, infatti, comprende anche una sosta alla farmacia. Tutto il tragitto è scandito da un orario prestabilito, ma molto flessibile in base alle necessità delle persone che utilizzeranno il servizio. Vogliamo ringraziare di vero cuore i volontari che hanno accolto con entusiasmo l’invito a mettersi a disposizione, consentendoci di organizzare per i mesi di luglio e agosto questo trasporto altrimenti impossibile. A tal proposito rinnoviamo l’invito, per chi disponesse di tempo libero e volesse metterlo a disposizione della Comunità, di richiedere in Comune la modulistica per l’iscrizione all’Albo dei Volontari Civici. I volontari non sono mai abbastanza!”