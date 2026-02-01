A Ballabio successo per il tradizionale falò di fine gennaio

La pira è stata accesa nel campo dell’Oratorio della Beata Vergine a Ballabio

BALLABIO – Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione del falò di fine Gennaio, che a Ballabio storicamente viene realizzato presso l’Oratorio di Beata Vergine, al termine di una allegra processione di bambini festanti per le vie del paese con campanacci e altri oggetti rumorosi.

Si tratta di una antica tradizione che vuole figurativamente “scacciare” il freddo mese di Gennaio facendo posto a quello di Febbraio.

La manifestazione è stata realizzata grazie alla cooperazione tra Oratorio dell’Unità Pastorale di Ballabio, Protezione Civile, GSO Ballabio, CAI Lecco Sezione Ballabio, Croce Rossa Italiana, Pianeta dei Sogni, ASD Grignetta, Vous de la Valgranda, Pizzeria 2184 mente la gestione della viabilità del corteo è stata garantita dalla Polizia Locale di Ballabio.

“Anche quest’anno l’evento è stato un successo e voglio ringraziare le tante associazioni, realtà Ballabiesi e volontari che lo hanno reso possibile – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – ma voglio anche fare un plauso particolare all’Assessore al Turismo Barbara Crimella per l’importante ruolo di coordinamento effettuato.”