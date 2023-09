A Ballabio torna il discobus per lo school party

Servizio gratuito proposto dall’amministrazione comunale

“Un segnale importante per la sicurezza dei nostri ragazzi”

BALLABIO – In occasione della festa di fine estate “school party” organizzata dalla Discoteca Orsa Maggiore di Lecco l’Amministrazione Comunale di Ballabio propone un servizio gratuito discobus. L’evento si terrà sabato 16 settembre 2023: la partenza del discobus è prevista per le ore 22 dalla centrale Piazza Hillion, mentre il ritorno verrà effettuato alle ore 2 dal parcheggio dell’Orsa Maggiore con arrivo sempre in Piazza Hillion.

Il servizio, gratuito, comprende il trasporto andata e ritorno nonché un ticket per la precedenza all’ingresso con una consumazione omaggio offerta dalla discoteca.

“Attivare questo servizio in occasione dello School Party – dichiara il Sindaco Bussola – ci è sembrato un segnale importante per la sicurezza dei nostri ragazzi che permette, inoltre, di svincolare le famiglie da un trasporto in orario notturno. Era una promessa che avevo fatto a molti ragazzi ballabiesi e non escludo che si possa ripetere in futuro”.