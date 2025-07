A Ballabio tutto pronto per la festa annuale della CRI Valsassina

Dal 1° al 3 agosto al Parco Grignetta, tornei, concerti, attività per tutte le età e buona cucina

BALLABIO – Il Parco Grignetta di Ballabio si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più sentite dell’estate valsassinese: la festa annuale della Croce Rossa Italiana – Comitato Valsassina. Un appuntamento che, come da tradizione, intreccia comunità, volontariato e svago, con un programma ricco e pensato per tutte le età.

L’edizione 2025 si terrà nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto. Tre giorni intensi in cui i volontari CRI saranno presenti per tutta la durata dell’evento, non solo per garantire l’organizzazione ma anche per fornire informazioni e rispondere alle curiosità dei visitatori.

Il via sarà dato venerdì pomeriggio alle 15.30 con il torneo di burraco, momento aggregativo ormai immancabile. In serata, dalle 21.00, l’area feste ospiterà il concerto della band The Concrete, per un’esibizione dal vivo che promette ritmo e divertimento fino alle 23.00.

Sabato sarà la giornata più articolata. Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli, con attività ludiche, sportive, truccabimbi, il battesimo della sella e dimostrazioni pratiche. Alle 17.00 è prevista un’esercitazione dimostrativa a cura dei volontari CRI, seguita da un aperitivo collettivo alle 18.30. In serata, l’attenzione si sposterà verso i motori: prevista un’esposizione di auto americane, cui seguirà – dalle 21.00 alle 24.00 – un concerto country per ballare sotto le stelle.

Anche la domenica sarà all’insegna del coinvolgimento. Al mattino continueranno le attività per bambini, mentre nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 19.00, si terrà il torneo di palla due fuochi, pensato per mettere in moto grandi e piccoli. Gran finale musicale alle 21.00 con il live dedicato alle più celebri canzoni dei Pooh, affidato alla tribute band Goodly Power, che saluterà il pubblico con un viaggio nella musica italiana fino alle 23.00.

Durante tutti e tre i giorni sarà attivo il servizio bar, mentre la cucina aprirà venerdì e sabato sera dalle ore 19.00, e domenica sia a pranzo (dalle 12.00 alle 14.00) sia a cena (dalle 19.00 in poi). Un’occasione per godersi piatti preparati dai volontari e condividere un momento di convivialità.

“Le attività per bambini comprendono sport, giochi, truccabimbi, battesimo della sella, dimostrazioni e molto altro”, ricordano gli organizzatori. Un’offerta ampia, pensata per creare un ponte tra il mondo del volontariato e la comunità locale.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Ballabio e il contributo di diverse realtà del territorio, a conferma di un legame forte e partecipato. Per ulteriori dettagli è possibile consultare i canali social ufficiali della CRI Valsassina.

Una festa, sì. Ma anche un’occasione per riscoprire, tra un brindisi e una partita a carte, il volto umano della solidarietà.