A Barzio nasce un nuovo punto di riferimento per “Compiti Point-AllenaMente”

Si tratta di un centro specialistico per le difficoltà scolastiche

L’open day, per la presentazione dell’iniziativa, si svolgerà il 3 maggio

BARZIO – Anche in Valsassina nasce un nuovo punto di riferimento per “Compiti Point – AllenaMente”, centro specialistico dedicato ai disturbi dell’apprendimento e alle difficoltà scolastiche. Sabato 3 maggio, a Barzio, si terrà l’open day di presentazione dei servizi offerti da un’équipe di professionisti, pensati per rispondere in modo mirato ai bisogni di ragazzi, genitori e insegnanti.

“Un bambino o ragazzo – illustra Valentina Agostoni, psicologa e responsabile del centro – pur non avendo diagnosi di DSA, può comunque incontrare difficoltà nel percorso scolastico legate a diversi fattori: pregressi disturbi del linguaggio, difficoltà nella comprensione del testo, fatica nel trovare un metodo di studio efficace, difficoltà nell’organizzazione del lavoro scolastico, difficoltà logiche nella soluzione di problemi matematic. Compiti Point-Allenamente prende in carico anche queste tipologie di difficoltà, proponendo strategie di lavoro efficaci ai ragazzi, alle loro famiglie e agli insegnanti”.

“Negli ultimi anni – aggiunge Elena Ticozzi, psicologa valsassinese che collabora con il centro – sono stati approntati servizi specifici per l’intervento su altre tipologie di difficoltà che riguardano l’età evolutiva e che hanno ripercussioni significative anche in ambito scolastico, quali, ad esempio, Disturbi da Deficit di Attenzione e Iperattività e problematiche emotive quali ansia, disturbi dell’umore, difficoltà relazionali con gli adulti di riferimento o con i pari”.

“Con questa collaborazione – interviene Cesare Mario Canepari, assessore all’Educazione e ai Servizi Sociali del Comune di Barzio – vogliamo accompagnare le famiglie nell’affrontare determinate problematiche scolastiche. Il valore della proposta educativa di Compiti Point AllenaMente permetterà di prevenire e intervenire su queste difficoltà, prima che prendano il sopravvento condizionando il percorso scolastico e la crescita dei nostri giovani”.

“Il Comune di Barzio – prosegue l’assessore – tramite apposita convenzione mette a disposizione gratuitamente gli spazi in cui i professionisti incontreranno bambini, ragazzi e genitori”.

Le attività, in fase sperimentale, prenderanno il via con il prossimo anno scolastico. Nel frattempo, sabato 3 maggio a partire dalle ore 14.30, presso il salone Seggio 2 del palazzo di via Roma 42 (ex scuole), sarà possibile conoscere da vicino i servizi offerti dal centro specialistico, sia dal punto di vista dei genitori che da quello dei ragazzi.