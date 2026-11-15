A Casargo si è chiusa la 35^ Mostra Regionale della Capra Orobica

Il premio per il miglior becco è andato a Marco Poletti, allevatore di Buglio in Monte

Il titolo di regina è andato alla capra di Cristian Chioda, di Valgoglio, in provincia di Bergamo, che ha conquistato anche il riconoscimento di Miglior allevatore

CASARGO – Si è chiusa con una grande partecipazione di pubblico l’edizione 2026 della XXXV Mostra Regionale della Capra Orobica, che per tre giorni ha riportato a Casargo i colori, i sapori e le tradizioni della zootecnia di montagna, confermandosi un appuntamento capace di coinvolgere allevatori, famiglie e appassionati.

Nemmeno la leggera pioggerellina che ha accompagnato questa mattina autunnale di domenica 15 novembre, giornata conclusiva della rassegna, ha scoraggiato i visitatori. Numerose le persone che hanno raggiunto l’Alta Valsassina per prendere parte all’ultimo giorno della manifestazione e partecipare agli appuntamenti in programma.

Una chiusura che ha suggellato tre giornate di festa, tra esposizioni zootecniche, valutazioni degli animali, laboratori, musica popolare, prodotti del territorio e la tradizionale fiera. Tra i momenti più attesi della domenica le premiazioni, che hanno assegnato i riconoscimenti ai protagonisti della rassegna.

Il premio per il miglior becco è andato a Marco Poletti, allevatore di Buglio in Monte, in provincia di Sondrio. Il titolo di regina è andato alla capra di Cristian Chioda, di Valgoglio, in provincia di Bergamo, che ha conquistato anche il riconoscimento di Miglior allevatore, premio alla memoria di Pietro Maffei, e quello per l’Allevamento con i capi meglio presentati, dedicato alla memoria di Giacomo Muttoni.

Il titolo di Reginetta è andato invece al capo di Donato Bertolini, allevatore di Talamona, in provincia di Sondrio. Il Trofeo itinerante è stato assegnato agli allevatori della provincia di Bergamo, mentre il Premio speciale della Ransciga ha riconosciuto il contributo di Giovanni, Marco e Davide Colli, allevatori locali.

La buona riuscita della manifestazione ha raccolto anche la soddisfazione del sindaco di Casargo, Antonio Pasquini, che ha espresso apprezzamento per la partecipazione e per il risultato raggiunto anche in questa trentacinquesima edizione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai volontari della Pro Loco, il cui impegno e la cui disponibilità hanno rappresentato un contributo fondamentale nell’organizzazione dei tre giorni di iniziative. Un lavoro prezioso, dietro le quinte, che ha permesso alla manifestazione di svolgersi e accogliere i numerosi visitatori.

La soddisfazione guarda già al futuro: l’appuntamento con la Mostra Regionale della Capra Orobica è infatti rinnovato alla prossima edizione, con l’intenzione di proseguire una tradizione che da 35 anni valorizza l’allevamento, le produzioni locali e la cultura rurale dell’Alta Valsassina.

Per Casargo e per tutto il territorio si chiude così un’edizione riuscita, nel segno della partecipazione e della valorizzazione di un patrimonio che continua a trovare nella comunità locale, negli allevatori e nei volontari i suoi principali protagonisti.