A Casargo torna la ‘Capra Orobica’, appuntamento il 23 e 24 novembre

Il programma ufficiale della kermesse verrà diffuso nei prossimi giorni

A causa della bloutongue, vi parteciperanno solo capre e allevatori della Provincia di Lecco

CASARGO – Come le star che mantengono mistero e riserbo sulle loro sortite anche la “Capra” quest’anno ha fatto attendere i propri fan vicini e lontani, circa la data dell’evento, reso ufficiale solo pochi giorni fa.

Prima novità la collocazione nel calendario per quest’anno non più il terzo fine settimana di novembre ma slittamento al quarto, 23 e 24 quando Casargo sarà invaso, pacificamente, dalle capre e dagli allevatori, della sola Provincia di Lecco a causa della ‘Blou Tongue’, nonchè dagli estimatori della kermesse caprina più celebre di tutte le Orobie.

Ad essere la regina della festa sempre lei, la Capra, e lui, il Becco, ‘dal pelo lungo e le corna belle’ a fare da contorno alle sfilate tra le diverse categorie tanti eventi volti a promuovere la montagna, l’allevamento caprino e i prodotti tipic e a km zero.

Intanto a Casargo fervono i preparativi con l’attivissima Pro Loco, in regia anche in questa edizione che promette di non tradire le attese, con gli esercenti di Casargo che stanno preparando numerose proposte enograstonomiche per l’immancabile ‘Fuori di Capra’.

Per la verità la capra è anche divertimento e quindi si inizierà questo sabato- 16 novembre – con una festa a tutto volume per giovani e meno giovani, ‘il Fuori di Capra,’ dalle ore 22:30 nella zona manifestazioni. Nei prossimi giorni verrà diffuso il programma con tutte le iniziative della kermesse