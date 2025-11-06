A Casargo torna la Mostra della Capra Orobica

Sabato 15 e domenica 16 novembre

Appuntamenti didattici e ludici dedicati alla scoperta di un simbolo delle montagne lecchesi

CASARGO – Torna a Casargo la Mostra della Capra Orobica, tradizionale appuntamento dell’autunno valsassinese che celebra uno dei simboli dell’identità alpina. L’edizione 2025 si terrà sabato 15 e domenica 16 novembre, con un programma ricco di laboratori e attività educative pensate per tutte le età.

Sabato, dalle 10 alle 20, la sala civica di Casargo ospiterà laboratori didattici dedicati ai più piccoli (età minima 6 anni), mentre dalle 14 alle 17 i laboratori ludico-didattici si sposteranno presso l’oratorio di Casargo. Anche domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, ci sarà la possibilità di partecipare a laboratori per avvicinarsi al mondo della Capra Orobica.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio zootecnico e culturale della Valsassina e per far riscoprire a famiglie e bambini il legame autentico con la natura e la montagna