A Casargo una serata sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Se ne parlerà domani sera, giovedì, in sala civica

“Produrre energia rinnovabile in prossimità di chi la utilizza fa evitare perdite di rete e costi”

CASARGO – Anche a Casargo si parlerà di Comunità Energetiche Rinnovabili. Dopo una prima delibera di indirizzo da parte del Consiglio Comunale domani sera, giovedì, in sala civica, si entrerà nel vivo della questione con una serata informativa sul tema aperta a tutti gli interessati: cittadini, imprese ed enti.

“E’ necessario – dichiara Antonio Pasquini, sindaco di Casargo – pensare e mettere in atto un nuovo modello di sviluppo e utilizzo delle risorse più sostenibili, basato sull’efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili per avere benefici in termini ambientali, sociali ed economici. L’energia prodotta in eccedenza in un determinato momento all’interno della comunità energetica attraverso un meccanismo virtuoso potrà essere utilizzata all’ interno del sistema. Un modello energetico basato sulla produzione di energia da fonti rinnovabili in prossimità di chi la utilizza, evitando così le perdite di rete con i costi annessi. Il cittadino e l’impresa assumono quindi un ruolo attivo all’interno del sistema energetico con conseguente riduzione dei costi e benefici ambientali”.