A Cremeno una giornata dedicata all’ambiente con Plastic Free e Comune

Raccolti circa 450 kg di rifiuti in alcuni tratti di bosco lungo la provinciale verso Pasturo

Al termine della giornata la promessa è stata quella di ritrovarsi ancora per portare avanti il lavoro in quelle zone

CREMENO – Sei volontari di Plastic Free Lecco, guidati dal referente di Abbadia Lariana Fabiano Moneta, sono scesi in campo a Cremeno nel week-end appena trascorso. Accanto a loto anche l’amministrazione comunale di Cremeno, a partire da sindaco e vicesindaco, che in maniera sinergica hanno dato luogo ad una giornata dedicata all’ambiente.

Sono stati raccolti circa 450 kg di rifiuti in alcuni tratti di bosco lungo la provinciale che collega il paese con Pasturo. Al termine della giornata la promessa è stata quella di ritrovarsi ancora per portare avanti il lavoro in quelle zone.