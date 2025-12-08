A Introbio si respira aria di festa: in tanti per l’evento “Natale sotto la torre”

Ieri, domenica, la casa di Babbo Natale, elfi, mercatini, zampognari, musica e buon cibo

Il paese si è vestito di magia: gran finale con l’accensione dell’albero e lo spettacolo delle ballerine di AK Danza

INTROBIO – Una domenica magica per il paese di Introbio grazie all’evento “Natale sotto la Torre” svolto ieri, 7 dicembre. Un appuntamento molto partecipato che ormai da qualche anno segna l’inizio ufficiale delle festività natalizie per il paese valsassinese.

In tanti, ieri, hanno visitato le vie e le corti di Introbio dove erano stati allestiti gli immancabili, la casa di Babbo Natale, la corte degli elfi, laboratori e truccabimbi dedicati ai più piccoli. Nelle caratteristiche corti, scene di antichi mestieri hanno incantato i numerosi turisti presenti alla manifestazione e non sono mancati nemmeno gli angoli dedicati ai piatti tipici della tradizione.

Il gran finale, come da tradizione, lo hanno regalato le ballerine di “AK Danza a cura di Anna Kolesarova e l’accensione del grande albero di Natale. A fare da colonna sonora alla giornata la musica degli “Zampognari” e i canti dei “Coscritti di Premana”.