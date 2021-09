A Morterone il primo chalet off-grid e totalmente made in Italy

Si è svolta martedì 28 settembre a Morterone l’inaugurazione di eV-Chalet!

Il primo chalet off-grid energeticamente autonomo e dotato di ricarica per veicoli elettrici

MORTERONE – Si chiama eV-Chalet! ed è un progetto innovativo di struttura informativa pubblica completamente autosufficiente a livello energetico nato dalla speciale collaborazione tra eV-Now! – Ente Privato di Ricerca, Sviluppo e Promozione della Mobilità Elettrica – e l’amministrazione Comunale di Morterone – che ha vinto con il progetto un bando BIM – Bacino Imbrifero Montano e il bando Valli Prealpine; il team di partner selezionati e coordinati da eV-Now! è composto da eccellenze italiane protagoniste della transizione energetica.

Lo chalet, situato all’inizio del sentiero che sale a Morterone, accanto alla piazzola dell’elicottero, è ricoperto da un tetto in tegole fotovoltaiche monocristalline adatte all’integrazione architettonica (BIPV), costituite da una doppia lastra in vetro stratificato personalizzabile nella colorazione del vetro anteriore e con una classe di potenza di 220 Wp per modulo. L’intera copertura dell’eV-Chalet! garantisce una potenza totale di 9 kWp che tramite il sistema di gestione immagazzina l’energia prodotta in una batteria al litio da 9 kWh.

L’impianto è così in grado di alimentare senza il supporto di alcuna rete elettrica esterna la pompa di calore, una piccola zona ristoro, il free WiFi e due punti di ricarica per veicoli: uno pensato per la mobilità leggera come e-bike e scooter e uno per veicoli a quattro ruote, garantendo in questo modo una ricarica con la sola energia autoprodotta e rinnovabile. Un secondo punto di ricarica per veicoli elettrici, in questo caso connesso alla rete elettrica del paese, sarà installato presso la sede della Pro Loco di Morterone.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione dei partner di progetto, stakeholders del settore energia rinnovabile e mobilità, della stampa e delle istituzioni e durante la giornata sono stati effettuati test di stress del sistema tramite la ricarica singola e in contemporanea di diversi veicoli, tra cui lo scooter elettrico Askoll, che ha raggiunto Morterone percorrendo la strada tortuosa che congiunge il Comune a Ballabio, e due auto elettriche, al fine di valutarne la stabilità. eV-Chalet! riceverà da #EViaggioItaliano la certificazione Electric Friendly by Motus-e come struttura ricettiva innovativa e pensata per i viaggiatori elettrici.

“L’amministrazione uscente ha ritenuto che investire in una struttura di questo tipo in un punto strategico come Morterone fosse l’ideale per garantire a questa conca incontaminata e senza speculazione edilizia di mantenere la sua identità, un’identità capace di ritemprare l’animo in mezzo alla natura” ha detto il sindaco di Morterone Antonella Invernizzi.

“Questa come altre innovazioni legate all’ambiente, al territorio e ai cittadini sono attenzioni che Sindaco e Giunta Comunale hanno dimostrato in sinergia con eV-Now! in questi anni, e che raramente nel nostro lavoro sul territorio nazionale riusciamo a riscontrare anche all’interno di realtà più grandi – ha detto il Presidente di eV-Now! Daniele Invernizzi -. eV-Chalet! è un progetto che dimostra come anche la buona gestione legata a temi di efficienza energetica e di economia circolare facciano parte della grande sfida nella lotta ai cambiamenti climatici”.

I partner: eV-Now!; Gruppo STG – La Fabbrica Italiana del Fotovoltaico; Daze Technology; Western CO; Eolo SpA; APrestige by Universal Service Provider; Termel SRL.