A Pasturo consegnate le borse di studio a sette studenti meritevoli

Premiati i ragazzi delle scuole medie, superiori e università

La piccola cerimonia, martedì sera, prima della seduta del Consiglio Comunale

PASTURO – Sette le borse di studio consegnate martedì sera, all’inizio della seduta del Consiglio Comunale. I ragazzi del paese che si sono distinti per merito scolastico, hanno ritirato il riconoscimento tra gli applausi dei presenti in sala. La piccola cerimonia è stata voluta dall’Amministrazione per valorizzare l’impegno e la dedizione per lo studio dei giovani del paese, un esempio per tutta la comunità.

La borsa di studio è stata assegnata per i risultati conseguiti nel 2024 a studenti della scuola media, media superiore e università.

I premiati sono:

Giulia Pali , diploma di media con la votazione 10/10

, diploma di media con la votazione Serena Invernizzi , diploma di maturità Istituto Fiocchi votazione 94/100

, diploma di maturità Istituto Fiocchi votazione Simone Nuzzo , diploma Istituto Badoni votazione 99/100

, diploma Istituto Badoni votazione Alessia Orlandi , maturità Linguistica votazione 90/100

, maturità Linguistica votazione Alessia Santi, maturità Linguistica votazione 98/100

maturità Linguistica votazione Marta Degani, laurea magistrale in Psicologia votazione 110 e lode

laurea magistrale in Psicologia votazione Aurora Invernizzi, laurea magistrale in Scienza dell’Attività Fisica votazione 110/110