A Valmadrera tutto pronto per l’inaugurazione di due nuovi campi da padel

VALMADRERA – E’ in programma domani, sabato 15 febbraio alle ore 11.30, l’inaugurazione dei due nuovi campi da padel coperti presso la sede del Tennis Club 88 Valmadrera. Il progetto, finanziato dall’associazione, si è sviluppato negli spazi dove c’era il campo da calcetto. Un passo verso l’ampliamento delle offerte sportive del club, che risponde al crescente interesse per il padel.

Il progetto era stato proposto dal Tennis Club 88 nel 2021, in risposta alle criticità legate al campo da calcetto. Dopo vari confronti con l’Associazione e consultazioni con il Comune di Malgrate, con cui è in vigore una convenzione per il Centro Sportivo Intercomunale Rio Torto, l’Amministrazione comunale ha deciso di accogliere la proposta, riconoscendone i molteplici vantaggi.