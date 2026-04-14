Accumoli, il progetto di Barzio “Accumoli nel cuore” porta una nuova struttura in paese

L’iniziativa promossa dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio ha finanziato bar e cucina nella zona colpita dal sisma 2016
Raccolti oltre 62mila euro per la realizzazione della struttura grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria del Lecchese e della Banca della Valsassina
BARZIO – È stata inaugurata ad Accumoli, in provincia di Rieti, la nuova struttura polifunzionale realizzata grazie al progetto solidale “Accumoli nel cuore”, segnando anche la chiusura ufficiale dell’iniziativa promossa dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio.
Il progetto, nato nel 2019 e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e dalla Banca della Valsassina, ha permesso di raccogliere complessivamente 62.833 euro, oltre a ulteriori donazioni e contributi da associazioni, privati e realtà del territorio.
All’interno del nuovo edificio, realizzato in uno dei comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016, sono stati collocati il bar e la cucina acquistati grazie ai fondi raccolti, con l’obiettivo di offrire un servizio alla comunità locale e ai visitatori.
Alla cerimonia del taglio del nastro, svoltasi domenica pomeriggio, ha partecipato una delegazione del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, guidata dal presidente Mario Tagliaferri, insieme a numerose autorità istituzionali e rappresentanti delle associazioni.
Presenti il sindaco di Accumoli Mauro Tolomei, il commissario straordinario al sisma del 2016 Guido Castelli, l’onorevole Paolo Trancassini, l’assessore regionale del Lazio Manuela Rinaldi, oltre al presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero e a diversi rappresentanti delle sezioni ANA.
La giornata inaugurale è stata accompagnata anche da momenti di commemorazione, con il ricordo dei Caduti e delle vittime del terremoto, la celebrazione della messa nell’area SAE di Accumoli e una cena conclusiva.
“Il progetto Accumoli nel cuore è giunto a conclusione. Per tutti noi e per chi ha creduto in questa iniziativa che è una grande soddisfazione e motivo di gioia – ha dichiarato il presidente Mario Tagliaferri -. Il progetto è nato nel 2019 dalla volontà della banda di Barzio di dare un aiuto concreto agli amici di Accumoli. Nel tempo, si è ampliato coinvolgendo privati cittadini, associazioni, aziende locali, la Banca della Valsassina e altre BCC aderenti alla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, e la Fondazione Comunitaria del Lecchese. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia siamo riusciti a raggiungere e supere l’obiettivo dei 50mila euro, cui si e aggiunta una importante fornitura di coltelli per la cucina da parte delle Coltellerie Sanelli di Premana. Ora speriamo che questa struttura, con il suo bar e la cucina, possa davvero essere di aiuto ad Accumoli e alla sua popolazione”.
La nuova struttura rappresenta ora un punto di riferimento per la comunità di Accumoli, con la speranza che possa diventare un presidio stabile di socialità e accoglienza.