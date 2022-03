Aiuti all’Ucraina: in Valsassina apre il punto di raccolta alla Comunità montana

“È fondamentale dare una risposta concreta ed organizzata all’emergenza”

Il centro di raccolta sarà aperto da oggi, sabato 5 marzo, fino a domenica 13 marzo

VALSASSINA – “A seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, il nostro territorio, intende offrire supporto e aiuto alle popolazioni colpite dalla guerra e raccogliere l’appello di solidarietà per i cittadini ucraini”.

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in collaborazione con i Comuni dell’Ambito di Bellano e le realtà del Terzo Settore e del Volontariato, organizza a tal fine una raccolta centralizzata di beni di prima necessità da inviare alla popolazione in difficoltà.

“È fondamentale dare una risposta concreta ed organizzata all’emergenza. Abbiamo quindi deciso di istituire questo centro di raccolta presso cui far confluire quanto spontaneamente donato dai cittadini e/o raccolto dalle Amministrazioni Comunali anche presso le proprie sedi” ha detto il presidente della Comunità Montana Fabio Canepari. Alla sua voce si unisce quella della presidente dell’Ambito di Bellano Gabriella Del Nero: “Il nostro territorio ha dimostrato in più occasioni di essere dotato di grande solidarietà e sensibilità e siamo certi lo farà anche in questa occasione”.

Le Amministrazioni Comunali e i cittadini interessati potranno portare i generi alimentari, i prodotti sanitari e per l’igiene personale e gli indumenti presso la sede della Comunità Montana in via Fornace Merlo 2, Barzio (palazzina rosa). Il centro di raccolta sarà aperto da sabato 5 a domenica 13 marzo nei seguenti orari: tutti i giorni compresi sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; mercoledì e venerdì fino alle ore 20. Le donazioni confluiranno all’interno delle due iniziative promosse nel territorio provinciale: Serming Arsenale della Pace “Uniti per l’Ucraina” e Comunità Pastorale Beata Vergine di Lourdes di Lecco e dalla Chiesa Ortodossa San Nicola di Myra e Comune di Lecco.