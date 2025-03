Al Cfpa Casargo si è tenuto l’incontro con i carabinieri sul tema della legalità

Responsabilità civile e penale al centro del dibattito per le classi quarte e quinte

“Siamo convinti che questo percorso formativo contribuirà alla crescita degli studenti”

CASARGO – Nell’ambito della serie di incontri educativi organizzati dalla Scuola di Casargo, lunedì 24 marzo gli studenti delle classi quarte e quinte hanno preso parte a un’importante iniziativa formativa intitolata “La responsabilità civile e penale – Decreto Caivano”. L’evento si è tenuto presso l’Aula Magna dell’istituto.

L’incontro è stato guidato dal Tenente Colonnello Andrea Domenici, Comandante della Compagnia Carabinieri di Lecco, e dal Luogotenente Luigi Taricco, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Casargo. Attraverso un’introduzione multimediale, i relatori hanno spiegato il ruolo fondamentale dell’Arma dei Carabinieri nel territorio, approfondendo anche il funzionamento dei tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. In questo modo, hanno offerto agli studenti una comprensione chiara e dettagliata del contesto normativo in cui le forze dell’ordine operano.

Gli studenti sono stati coinvolti in un’attività di gruppo su tematiche di grande attualità, come la violenza di genere, l’abuso di sostanze stupefacenti e altre problematiche sociali rilevanti. Dopo aver discusso le questioni assegnate, ogni gruppo ha presentato le proprie riflessioni al resto della classe, avviando un confronto stimolante. I relatori hanno poi approfondito gli aspetti giuridici e sociali dei temi trattati, arricchendo il dibattito con ulteriori spunti di riflessione.

In merito all’incontro, il presidente di Apaf, Francesco Maria Silverij, ha dichiarato: “Questo appuntamento ha rappresentato un’importante opportunità per fornire ai nostri studenti strumenti concreti per comprendere le implicazioni legali di determinate situazioni e sviluppare un senso di responsabilità consapevole. Siamo convinti che questo percorso formativo contribuirà alla loro crescita, non solo come studenti, ma anche come cittadini attivi e consapevoli”.

L’incontro ha costituito un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione per gli studenti, aiutandoli a riflettere su temi cruciali per la convivenza civile e il rispetto delle norme.