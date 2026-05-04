Al Cfpa di Casargo l’incontro “Lasciami volare” sul rapporto genitori-figli

Appuntamento il 7 maggio alle 8.30 nell’auditorium del Cfpa di Casargo

Testimonianza di Gianpietro Ghidini sul dialogo tra genitori e figli e le scelte dei giovani

CASARGO – Un momento di confronto rivolto a giovani e famiglie, tra esperienza personale e riflessione educativa. È in programma giovedì 7 maggio al Cfpa di Casargo l’incontro “Lasciami volare”, inserito nel percorso “Incontri Professione Genitori”.

Ospite della giornata sarà Gianpietro Ghidini, fondatore della Fondazione Pesciolino Rosso, che porterà la propria testimonianza diretta, trasformando una vicenda personale in un messaggio di prevenzione e consapevolezza.

L’appuntamento è previsto alle ore 8.30 nell’auditorium della scuola, mentre in serata sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming alle ore 20.30 collegandosi al sito del Cfpa Casargo. L’iniziativa rientra in un ciclo di serate formative dedicate al rapporto tra adulti e adolescenti, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata.

Al centro dell’intervento i temi del dialogo tra genitori e figli, della responsabilità nelle scelte e dell’importanza di costruire relazioni autentiche durante l’adolescenza. Un’occasione di riflessione che si inserisce nel percorso educativo del Cfpa Casargo, impegnato a integrare la formazione professionale con l’attenzione alla crescita personale e relazionale degli studenti.