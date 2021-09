Da lunedì riprendono le lezioni al CFPA di Casargo

Sono 190 gli alunni iscritti. Pronti all’avvio in sicurezza della scuola

CASARGO – Sono 190 gli alunni iscritti al CFPA Casargo per l’anno scolastico 2021-2022, che inizierà ufficialmente lunedì 13 settembre, di cui 49 studenti al primo anno per i corsi di cucina, pasticceria e sala-bar.

Ci saranno 71 piani personalizzati per venire incontro alle esigenze degli studenti e per una ventina di loro sarà attivo il semi-convitto.

“Grande importanza al tema sicurezza per una ripresa in presenza e che consenta agli alunni di vivere pienamente l’esperienza formativa – spiegano dalla scuola – Mascherina obbligatoria in tutti i punti della scuola, distanziamento di un metro garantito in tutte le situazioni, controllo della temperatura”.

A questo protocollo Covid già rodato efficacemente lo scorso anno si aggiunge l’utilizzo del Green Pass che sarà obbligatorio per insegnanti, personale non docente e fornitori di servizi. Visti gli ultimi provvedimenti che si stanno discutendo in questi giorni, il Green Pass potrebbe diventare a breve obbligatorio anche per gli studenti che saranno coinvolti nei tirocini curricolari.

“Invito tutti gli studenti a vaccinarsi per poter proseguire il loro percorso formativo e poi lavorativo in tutta sicurezza e tranquillità. Come scuola siamo sempre presenti e pronti a capire quali sono le necessità di famiglie e studenti, cercando di fornire soluzioni che portino al benessere di tutti.” commenta Marco Galbiati, Presidente del CFPA Casargo.

Non solo sicurezza ma anche formazione specifica: sono molte le attività in programma che vedranno protagonisti gli studenti del CFPA tra contest creativi, laboratori sulla sostenibilità ambientale e produzione di prodotti tipici. Da fine settembre inoltre, sempre secondo il rispetto dei protocolli Covid, si riattiveranno le cene genitori – alunni.

“Iniziamo questo nuovo anno con ottimismo e consapevoli che i nostri protocolli sempre aggiornati sono efficaci, come dimostrato dallo scorso anno e nei numerosi campus estivi ospitati a luglio e agosto. Abbiamo tantissimi progetti in programma che coinvolgeranno, come sempre, i ragazzi in prima persona e che faranno vivere loro esperienze lavorative e formative di alto livello professionale e personale” dichiara Marco Cimino, Direttore del CFPA Casargo.