Alla Sagra delle sagre tante iniziative per Ferragosto

Più che buono l’afflusso di visitatori. Infranto anche il record delle donazioni in favore di Telethon

Laboratori didattici ecologici con Silea, battesimo della sella con le giacche verdi e tanto altro per la giornata di Ferragosto

BARZIO – Altro record infranto ieri, martedì, alla sagra delle sagre. La kermesse, giunta alla 54esima edizione, sta facendo registrare numeri significativi non solo per ciò che riguarda l’afflusso di visitatori ma anche sotto il profilo della solidarietà. E’ stato infatti abbattuto il primato fino a ieri in vigore delle donazioni a favore di Telethon, che possono essere eseguite presso lo stand situato prima dell’ingresso.

Apprezzati anche gli spettacoli serali. Dopo l’esibizione ieri sera della Panna & Fragola Live Band, con il supporto di Donatello, apprezzato autore di musica anni ’60 e di Giuliano dei Notturni, questa sera sarà la volta dell’Orchestra Mario Ginelli. In programma un repertorio molto vasto, comprendente il liscio, il moderno, il latino americano e musica ballabile in genere. In sagra farà anche una capatina oggi, mercoledì, alle 17:30, presso lo stand di Punto Sicurezza Casa, Konrad il Brianzolo.

Un Ferragosto da vivere in sagra

Particolarmente intenso il programma di domani, giornata di Ferragosto. A fianco degli ormai collaudati laboratori didattici per i bambini di Silea Sp., dedicati alla costruzione di giochi ecologici, ai giochi d’acqua, alla costruzione di allegre barchette con materiale di recupero, ai giochi di un tempo per divertirsi in modo ecosostenibile, sarà possibile prendere parte al battesimo della sella. Le Giacche verdi saranno a disposizione per brevi gite a cavallo nel prato adiacente alla sagra. Dopo cena, sarà la volta del gruppo Gian Spada Band, forte dei suoi due cantanti (Gian e Emy) e di tre musicisti (Anto, Giò e Tan). In programma liscio, balli di gruppo, latino americano, anni ’60 e ’70.

La 54^ edizione della Sagra delle Sagre chiuderà domenica 18 agosto con il tradizionale spettacolo pirotecnico. In questi giorni prosegue inoltre la vendita dei biglietti della sottoscrizione a premi organizzata dalla Parrocchia di Introbio, i cui fondi saranno destinati a coprire le spese di ristrutturazione del Rifugio-Santuario della Madonna della Neve in Val Biandino.

La promozione del territorio continua nello stand istituzionale di Ersaf, Provincia e rete imprese Montagne Lago di Como, ma anche sulla pagina facebook della Sagra.