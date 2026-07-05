All’Alpe Caprecolo il “Past al Soccorso” rende omaggio ai volontari del CNSAS

All’Alpe Caprecolo volontari, famiglie e amici della Stazione Valsassina – Valvarrone insieme per una giornata di comunità, con la benedizione della Casinè recentemente ristrutturata

“È un’occasione per ringraziare tutti i volontari che si spendono senza mai risparmiarsi”, ha sottolineato il capo stazione Alessandro Spada durante la giornata all’Alpe Caprecolo

PREMANA – Una giornata di condivisione, riconoscenza e spirito di squadra ha riunito ieri la Stazione Valsassina–Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. All’Alpe Caprecolo (Premana), a 1.360 metri di quota, volontari, familiari e amici si sono ritrovati per il tradizionale “Past al Soccorso”, appuntamento che unisce la cultura dell’alpeggio alla vita del Soccorso Alpino.

La Stazione, guidata dal capo stazione Alessandro Spada, ha scelto di dedicare l’iniziativa ai propri volontari, protagonisti quotidiani dell’attività di soccorso in montagna. In una giornata caratterizzata dal sole e da una piacevole brezza, il ritrovo ha rappresentato un momento di festa e di comunità, senza dimenticare il ricordo di chi “è andato avanti”.

“È un’occasione per ringraziare tutti i volontari che si spendono senza mai risparmiarsi. Un impegno costante che ci consente di svolgere, da volontari, un’attività di soccorso importante per tutti i frequentatori della montagna”, ha sottolineato Alessandro Spada.

Prima della celebrazione della messa, don Matteo Albani ha benedetto la Casinè, la cascina recentemente ristrutturata grazie al lavoro degli alpigiani guidati dal capo alpe Ugo Gianola. Un edificio che conserva un forte valore simbolico per la comunità: un tempo vi si producevano burro e formaggio, mentre oggi ospita la preparazione della tradizionale minestra del Past, cucinata negli storici pentoloni di rame.

Il Past affonda le proprie radici nella tradizione di Premana. Era il momento conviviale che segnava la conclusione della stagione dell’alpeggio e durante il quale si era soliti appianare eventuali dissapori maturati nei mesi estivi. Protagonista della giornata è la caratteristica minestra di riso preparata con brodo di carne di manzo – in passato veniva utilizzata la carne di pecora – cotta ancora oggi nelle grandi caldaie di rame.

Durante la celebrazione religiosa sono stati ricordati con particolare affetto Andrea Spandri, volontario del Soccorso Alpino e amico di tanti presenti, e l’imprenditore Sergio Longoni, da sempre molto vicino al Soccorso e sostenitore del Past di Caprecolo, per la cui buona riuscita si è sempre prodigato.

Alla giornata hanno preso parte anche numerosi “senatori” del Soccorso Alpino di Premana, tra cui Adelio “Bebo” Fazzini, Rocco Codega, Giambattista Gianola, Nicola “Nico” Codega e Benedetto Codega. Presenti inoltre il dottor Mario Landriscina, che insieme a Daniele Chiappa diede vita all’elisoccorso di Como e per anni è stato responsabile del 118 di Como, il dottor Maurizio Volontè, responsabile di SOREU Como, e il dottor Guido Villa, che negli anni Novanta fu responsabile del neonato 118 di Lecco.

La tradizione prevede inoltre la distribuzione della “part”, la razione d’alpeggio composta da quattro abbondanti porzioni, comprendenti la minestra e la carne bollita impiegata per la preparazione del brodo. Un rito che continua a tramandarsi nel tempo e che, anche quest’anno, ha saputo coniugare memoria, identità e senso di appartenenza, valori che accomunano la comunità premanese e i volontari del Soccorso Alpino.

Oltre al valore della tradizione, il “Past al Soccorso” ha rappresentato anche un momento per rinsaldare il legame tra i volontari della Stazione Valsassina–Valvarrone, che durante tutto l’anno garantiscono il servizio di soccorso in montagna. Un’occasione per ritrovarsi lontano dalle emergenze, rafforzare lo spirito di squadra e rinnovare quel senso di appartenenza che è alla base dell’attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, al servizio della sicurezza di escursionisti, alpinisti e frequentatori della montagna.