Alpini al Pian delle Betulle il 66° della Chiesetta votiva del Morbegno

Sabato 6 e domenica 7 settembre il tradizionale appuntamento delle Penne Nere

Benedizione delle dodici nuove piastre votive dedicate agli alpini morbegnini caduti alla presenza del 5° Reggimento Alpini

MARGNO – Il Pian delle Betulle tornerà a riempirsi di penne nere nel fine settimana, con un appuntamento che intreccia memoria, spiritualità e legame con il presente. Le celebrazioni per il 66° anniversario della consacrazione della Chiesetta votiva del Morbegno, costruita come ex voto dai reduci del secondo conflitto mondiale, vedranno la presenza non solo delle sezioni lecchesi dell’Associazione Nazionale Alpini, ma anche di una rappresentanza del 5° Reggimento Alpini guidata dal colonnello Riccardo Venturini.

Un ritorno che rinsalda il rapporto tra chi ha vestito la divisa e chi oggi continua a portarla in missioni e operazioni internazionali. Il battaglione Morbegno, glorioso reparto impegnato sul fronte greco-albanese e russo durante la guerra, sarà simbolicamente al fianco degli alpini in congedo, rinnovando quella promessa di memoria che, nel dopoguerra, portò alla costruzione del piccolo tempio, benedetto dal cardinale Giovan Battista Montini, futuro Paolo VI. La chiesetta è stata recentemente interessata da un complesso restauro, con lavori di completamento del progetto originario dell’architetto Mario Cereghini e interventi di manutenzione ancora in corso.

Il programma, patrocinato da Regione Lombardia e organizzato dalla Sezione di Lecco dell’Ana, si articolerà in due giornate. Sabato 6 settembre alle 20.30 si terrà la fiaccolata alpina che raggiungerà la chiesetta, seguita dal concerto del “Coro Femminile Futura” di Lecco diretto da Maria Grazia Riva. Domenica 7 settembre, giornata clou della manifestazione, si inizierà alle 10.15 con l’ammassamento e l’alzabandiera. A seguire, i saluti istituzionali con l’intervento del presidente della Sezione Ana di Lecco, Emiliano Invernizzi. Alle 11 don Marco Galli, parroco di Viganò, celebrerà la Messa solenne sul sagrato, accompagnata dai canti del Coro Grigna.

Particolarmente sentito sarà il momento della benedizione delle dodici nuove piastre votive dedicate agli alpini morbegnini caduti: Baio Francesco, capitano Bartoccini Giordano, Furlini Pietro, Mandelli Giuseppe, Mazzoni Guido, Mazzoni Ugo, Poncia Carlo, Piscen Giuseppe, Ravelli Aquilino, Romegioli Andrea, Rosa Angelo e il caporal maggiore Tentori Felice. Le lapidi saranno collocate nel nuovo recinto sacro esterno, completando il percorso commemorativo che finora si sviluppava all’interno della chiesetta. La cerimonia si concluderà con l’ammainabandiera e il grande picnic aperto ai partecipanti.

La presenza del 5° Reggimento Alpini non si limiterà alle Betulle: una delegazione parteciperà anche a “Il 5° Alpini torna a Morbegno”, in programma il 5 e 6 settembre nella cittadina valtellinese. Altri militari del reparto, di stanza a Vipiteno, sono invece impegnati in Ungheria nell’operazione “Forward Land Forces” sotto egida NATO. Per i prossimi sei mesi prenderanno parte a esercitazioni con le forze armate di Ungheria, Croazia, Spagna e Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare l’interoperabilità e la prontezza operativa sul fianco orientale dell’Alleanza Atlantica.

Un intreccio di passato e presente che restituisce l’immagine di una comunità alpina viva, capace di onorare la memoria dei caduti senza smarrire il senso della propria missione attuale.