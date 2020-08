Alpini, annullato l’annuale raduno sezionale alle Betulle

Il raduno fa i conti con le restrizioni dovute al Covid-19

La benedizione delle marmette rimandata al 2021

LECCO – La sezione Alpini Lecco, con grande rammarico, ha deciso di cancellare la grande manifestazione che si tiene nel primo fine settimana di settembre e richiama centinaia di penne nere alla Tenda dell’Anima, la chiesetta ex voto del Battaglione Morbegno.

“E’ una decisione difficile, ma necessaria – commenta il presidente sezionale Marco Magni – Il raduno, che quest’anno avrebbe visto la sua 61^ edizione, non si svolgerà. O, perlomeno, non si terrà con le consuete modalità in forma pubblica, né con la consueta grande partecipazione di popolo. Dopo aver stabilito di annullare l’evento, stiamo valutando la possibilità di organizzare una cerimonia ben più circoscritta e aperta solo ai vertici sezionali e eventualmente ai capigruppo, comunque in forma privata. Un momento di raccoglimento che permetta di ricordare, nonostante tutto, l’anniversario di consacrazione della chiesetta votiva e di tenere viva la memoria degli Alpini andati avanti”.

Uno dei momenti più toccanti della cerimonia alle Betulle è rappresentata dalla benedizione delle marmette, piccole lapidi dedicate agli Alpini del Battaglione Morbegno caduti sul Fronte Greco-Albanese e Russo o ai reduci mancati nel corso degli anni. Questo appuntamento sarà rimandato al 2021 così da permettere ai famigliari di questi alpini di poter presenziare alla cerimonia.