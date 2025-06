Altopiano Valsassina. Escursioni gratuite e tanti eventi nel fitto calendario estivo

Tutte le iniziative nei Comuni di Moggio, Cremeno, Barzio e Cassina Valsassina per l’estate 2025

Sperimentate le escursioni gratuite in montagna con Terre Alte. E poi animazione per bimbi e anziani, street food, musica e feste tradizionali

CREMENO – Eventi per persone di tutte le età, appassionati di montagna, amanti delle tradizioni. Ci sarà l’imbarazzo della scelta quest’estate sull’Altopiano valsassinese, e sicuramente la novità più importante riguarderà le escursioni gratuite organizzate da Terre Alta Outdoor Experience, con il Comune di Cassina Valsassina a fare da capofila al progetto a cui hanno aderito anche Moggio, Cremeno e Barzio.

Anello dei Campelli, tramonto in vetta al Due Mani, sentiero delle Casere, ambienti calcarei, Zucco di Maesimo e apericena in baita a San Pietro alcune delle proposte che partiranno il 13 luglio fino alla fine di agosto e porteranno alla scoperta di natura e tradizioni accompagnati da guide certificate a livello regionale. “La richiesta di poter vivere simili attività è arrivata direttamente dai turisti, desiderosi di visitare in tutta sicurezza le nostre montagne”, spiega Silvana Canali, vicesindaco di Cassina Valsassina. Tutti i dettagli saranno presto disponibili sul sito di Terre Alte.

A Cassina non mancheranno attività per famiglie e bambini come il Summer Camp al parco giochi del paese, servizio a tempo pieno in funzione dalle 8.30 alle 17, pensato per dare respiro alle famiglie nel periodo di stacco da scuola. Dopo il successo dello scorso anno torneranno le tombolate, che avranno anche stavolta uno scopo benefico: raccogliere fondi per supportare la neonata Pro Loco (lo scorso anno il ricavato servì ad aprire l’asilo). Spazio anche all’arte e alla cultura con mostre e, soprattutto, il corso di pittura en plein air previsto in agosto.

Di concerto con gli altri Comuni dell’Altopiano, nel centro anziani di Barzio si poteranno avanti attività aggregative gratuite per gli over 65 il venerdì pomeriggio, fino alla fine di luglio. “Quest’anno abbiamo deciso di non affidarci a un’unica agenzia per la gestione degli eventi ma di coordinare le numerose associazioni presenti sul territorio”, racconta Francesca Arrigoni Marocco, vicesindaco di Barzio. Nel calendario barziese previsti anche film per ragazzi, mentre l’evento clou sarà il 10 agosto con l’esibizione di trial in memoria di Cesare Landoni dove saranno presenti campioni del calibro di Matteo Grattarola e Toni Bou. Ad arricchire l’offerta gli eventi al chiosco di Concenedo da poco aperto e della biblioteca, che quest’anno compie cinquant’anni, senza dimenticare il centro sportivo “Conca Rossa” amministrato da una nuova gestione.

Per quanto riguarda Moggio, riconfermata l’animazione presso il centro sportivo Locatelli: previsto un fitto programma diurno e serale, dal lunedì al sabato con attività per bambini e famiglie, spettacoli e serate musicali. Ricca anche la programmazione di attività sportive in collaborazione con le associazioni del territorio. “Confermata la festa del 20 luglio dedicata alla Madonna del Carmine, con tante iniziative durante la giornata”, precisa il sindaco Mariangela Colombo.

L’animazione estiva caratterizzerà anche i paesi di Cremeno e Maggio. “Un modo per aggregare i ragazzi più piccoli, ma anche dare supporto e aiuto agli anziani, accompagnatori dei bambini – dichiara l’assessore Gerardo Arrigoni -. Proporremo anche serate musicali e di orchestra, corsi di inglese, letture animate e mostre varie grazie al supporto della biblioteca di Maggio e dell’associazione “La Fucina”. Evento centralo lo Street Food la prima settimana di luglio, mentre il 31 agosto ci sarà la festa di Santa Rosalia, la nostra idea è di dare anche la possibilità di pranzare in piazza e di far esibire la banda”.

A fare da collante a tutti questi eventi lo shuttle estivo, consentendo a turisti e cittadini di spostarsi da un paese all’altro senza dover usare l’auto.