Anche a Ballabio la Befana è scesa dal campanile

La tradizionale festa nella serata di lunedì scorso

La serata si è aperta con i Re Magi in cammino per le vie del centro

BALLABIO – Nella fredda serata di lunedì, per l’arrivo della Befana, a Ballabio si è svolta una bella festa che ha visto la partecipazione del comune e delle associazioni del paese.

Alle 20.30 è partito il corteo dei Magi che ha attraversato le vie del centro per arrivare fino al sagrato della chiesa di San Lorenzo dove tutte le persone hanno rivolto il loro sguardo in alto per assistere alla suggestiva discesa della Befana dal campanile.

Una bella tradizione per Ballabio che si è conclusa con caramelle e dolci per i più piccini e thè caldo e vin brulè per scaldarsi un po’…