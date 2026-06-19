Antincendio Boschivo: 8 nuovi capisquadra per la Comunità montana Valsassina

Chiuso il corso di formazione che ha visto impegnati 8 volontari già operativi

La qualifica è stata ottenuta anche da due volontari della Comunità montana Lario Orientale Val San Martino

BARZIO – Domenica scorsa, nella sede della Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, in località Fornace a Barzio, si è chiuso il corso di formazione per capisquadra del servizio di Antincendio boschivo.

A ottenere la qualifica sono stati otto volontari già operativi nelle diverse squadre attive sul territorio, fra Valsassina e Lago: Pierluigi Artana, Rudy Bertarini, Raffaele Camozzi, Mauro Dono, Simone Geronimi, Enzo Lombardo, Danilo Pelizzoni e Marco Pirelli. A loro si aggiungo Anna Consonni e Irish Mozzanica, volontari AIB della Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino.

I nuovi caposquadra, nel corso degli ultimi mesi, hanno frequentato le specifiche attività formative che si sono svolte nella sede della Comunità montana Valsassina. Normative del piano AIB regionale, comunicazioni radio, dispositivi di protezione individuale (DPI), uso delle attrezzature come manichette, pompe, moduli antincendio, sono solo alcuni dei temi trattati durante le lezioni, a cui, nell’ultima giornata, si è aggiunta la prova pratica con l’intervento dell’elicottero del servizio AIB regionale.

Le lezioni e l’attività formativa sono state coordinate dai responsabili del servizio Aib della Comunità montana, dal Dos Carlo Combi, con la collaborazione dei caposquadra esperti Antonio Bertoldini, Massimo Dell’Era e Davide Vitali, e l’intervento di Vigili del fuoco e Carabinieri Forestali.

Attualmente la Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera può contare su circa 220 i volontari AIB, di cui 21 caposquadra, suddivisi in diverse squadre comunali, a tutela del territorio fra lago e valli.