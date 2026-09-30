Antincendio Boschivo Valsassina, esercitazione sull’impiego del modulo elitrasportabile

“La nostra Comunità montana è fra i primi enti in Italia a dotarsene e a metterlo a disposizione”

Nei giorni scorsi, quindici capisquadra hanno partecipato all’importante corso di aggiornamento

VALSASSINA – Nei giorni scorsi, quindici capisquadra del servizio Antincendio Boschivo della Comunità montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, insieme al DOS (direttore delle operazioni di spegnimento) Carlo Combi, hanno partecipato a un importante corso di aggiornamento, incentrato, per la maggior parte del programma, sull’impiego del modulo elitrasportabile.

La lezione teorica è stata condotta da personale specializzato e si è svolta nella sala Pensa della Comunità montana; mentre la parte pratica ha visto i volontari impegnati nell’area esterna alla sede dell’ente, con l’intervento dell’elicottero del servizio AIB di Regione Lombardia. I volontari hanno, quindi, potuto testare le tecniche necessarie per il trasporto del modulo, il montaggio, il rifornimento e l’impiego del modulo stesso.

“Il modulo elitrasportabile è un innovativo dispositivo da impiegarsi nell’attività di antincendio boschivo, in particolar modo in aree difficilmente accessibili via terra e dove non sono presenti idranti per il rifornimento di acqua – spiega il DOS Combi -. La nostra Comunità montana è fra i primi enti in Italia a dotarsene e a metterlo a disposizione delle squadre AIB. Il modulo elitrasportabile è dotato di una vasca da oltre 2.000 litri, che fornisce acqua a due manichette e viene rifornita dall’elicottero, con l’impiego di una benna ‘Bambi Bucket’, in grado di trasportare diverse centinaia di litri di acqua. Potrà essere utilizzato per attività di bonifica o per il presidio di zone minacciate dal fuoco”.

Dopo la mattinata dedicata alla nuova dotazione, nel pomeriggio i partecipanti al corso hanno ripreso le attività teoriche, incentrate sugli aggiornamenti relativi al Piano AIB regionale per il triennio 2025/2028 – Annualità 2026. A seguire, sono stati proposti due momenti di confronto dedicati all’incendio che ha colpito i boschi di Premana fra luglio e agosto, e ai vantaggi dell’utilizzo dei droni sugli incendi boschivi.