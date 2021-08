Antincendio Monte Medale e azienda agricola Nicola Milani ripuliscono il laghetto di Artavaggio

Sistemato il perimetro dello specchio d’acqua

Tagliata l’erba e ripulito l’argine dagli arbusti

PIANI DI ARTAVAGGIO – Nei giorni scorsi alcuni volontari dell’gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale di Lecco e l’azienda agricola Nicola Milani, che in estate porta le bestie in alpeggio proprio in quelle zone, hanno tagliato l’erba e ripulito dagli arbusti tutto il perimetro del laghetto dei Piani di Artavaggio.

Il piccolo specchio d’acqua era stato creato artificialmente per garantire l’innevamento delle piste, attualmente invece rappresenta una riserva d’acqua in caso di incendio. Una giornata di lavoro per effettuare tutta la pulizia e valorizzare un bellissimo angolo dei Piani di Artavaggio.