Armonie in vetta: la nuova proposta della banda di Barzio per l’estate 2025

Il 22 giugno uno splendido concerto di fiati in quota

L’evento è organizzato in collaborazione con Piani di Bobbio

BARZIO – “L’estate 2025 si avvicina e abbiamo una novità che non puoi perdere! Vivi un’esperienza unica!” Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio e Piani di Bobbio presentano l’evento “Armonie in vetta – Concerto di fiati in quota”.

Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella magia della musica circondato dalle meraviglie delle nostre montagne, con una vista mozzafiato e l’aria fresca dell’estate. L’appuntamento è per domenica 22 giugno ai Piani di Bobbio nell’area antistante la Chiesa Maria Regina dei Monti. A dirigere il concerto sarà il Maestro Iose Ratti (in caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 29 giugno).

Tutti sono invitati a partecipare a un evento tra musica e natura. Dopo il concerto (orario di inizio alle 11.30) ci sarà la possibilità di pranzare presso i rifugi che hanno aderito all’iniziativa a un prezzo convenzionato di 15,00 Euro:

Rifugio Lecco

Rifugio Ratti Cassin

Rifugio Gran Baita

Rifugio Stella

Centro fondo

Martino Sport – Piani di Bobbio

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook del Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio.